Fransa’nın hoşgörüsü bu kadar

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TÜRKİYE’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin (AK) Müslümanlara yönelik nefret söylemiyle mücadele etme amaçlı ve türbanın da bir tercih olduğu görüşünün işlendiği kampanyası Fransa’nın ortalığı birbirine katmasına neden oldu.

SLOGANLAR TEPKİ ÇEKTİ

Avrupa Birliği’nin (AB) de “Haklar, Eşitlik ve Vatandaşlık” programı çerçevesinde finansmanına katkıda bulunduğu kampanyada, “Benim başörtüm, benim tercihim”, “Güzellik çeşitlilikte, türban özgürlüğünde olduğu gibi”, “Herkes aynı görünseydi ne sıkıcı olurdu. Çeşitliliği kutla, başörtüye saygı göster” gibi sloganlar kullanıldı. Sosyal medyada ses getiren kampanyaya aşırı sağ kesimler başta olmak üzere siyasi yelpazeden ve Fransa yönetiminden sert tepki gösterildi. AK, gelen tepkiler üzerine kampanyayı geri çekti.

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ATEŞ PÜSKÜRDÜLER

Fransa aşırı sağının lideri Marine Le Pen, kampanya için “skandal” ve “utanmaz” ifadelerini kullanarak, “Kadınlar türbanlarını çıkardıklarında özgür oluyorlar, tersi olduğunda değil” dedi. Nisan 2022’de yapılacak seçimlerde aday olması beklenen Eric Zemmour da “reklamcı cihat” diyerek “Bu kampanya gerçeğin düşmanı” dedi. Fransız senatör Laurence Rossignol ise “Kadınların başörtüsü takmakta özgür olduğunu hatırlatmak bir şey, özgürlüğün başörtüsünde olduğunu söylemek başka bir şey” dedi.

HÜKÜMETTEN TEPKİ

Fransa’nın Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı Sarah El Hairy ise bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, kampanyanın kendisini derinden şoke ettiğini belirterek, “Videoda başörtüsü takmak teşvik ediliyor. Bunu kınıyoruz. Fransa bu kampanyayı onaylamadığını iletti ve kampanya iptal edildi” diye konuştu. El Hairy, “Fransa’nın savunduğu değerlerin tam tersinin söz konusu olduğunu” söyledi.

AB DE AÇIKLAMA YAPTI

AB Komisyonu, “İnsan Hakları Söylemi İçin Yapabiliriz” adlı projenin nefret içerikli söylemlerle mücadele amaçlı olduğunu, hayata geçirilmesinde ana rolün AK’de olduğunu açıkladı. Komisyon Sözcüsü Eric Mamer, kadınların ne isterlerse giyebilmelerinin ilgili ülkelerdeki yasalara bağlı olduğunun altını çizerek, “Konu AB Komisyonu’yla ilgili değil. Belirleyici olanlar üye ülkeler” diye konuştu. Mamer, herhangi bir sonuca varılmadan önce nefret söylemine karşı oluşturulan “Haklar, Eşitlik ve Vatandaşlık” programının finanse ettiği tüm kampanyalara bakılması gerektiğini söyledi.

KONSEY GERİ ADIM ATTI

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Fransa’dan gelen tepkiler üzerine kampanya kapsamında yapılan Twitter paylaşımları silindi. AK, Fransa’nın tepkileri üzerine geri adım attığına değinmese de, sosyal medya mesajlarının geri çekildiğini teyit ederken projenin nasıl daha iyi sunulabileceği üzerinde düşünüleceği mesajı verdi. AK, kampanyada yer alan ifadelerin projeye katılanların bireysel açıklamaları olduğunun ve ne kurumun ne de Genel Sekreter’in görüşlerini yansıttığının altını çizdi.