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Dünya
AA
Haber Giriş: 29.10.2020 - 17:14 | Son Güncelleme:

Fransa’da terörle mücadele planı 'acil saldırı' seviyesine çıkarıldı

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Fransa’da terörle mücadele planı 'acil saldırı' seviyesine çıkarıldı
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Fransa’nın Nice kentindeki bıçaklı saldırı sonrası Başbakan Jean Castex, terörle mücadele planını ülke genelinde "acil saldırı" seviyesine getirdi.

Castex, saldırı sonrası Ulusal Mecliste yaptığı konuşmada, ülkenin terörle mücadele eylem planını “acil saldırı" seviyesine çıkardığını belirtti.

Bu seviye kapsamında Fransız hükümeti, gerek görülmesi halinde yollar ve metroları kapatılabilecek, eğitime ara verebilecek, ayrıca siber saldırılar ve insansız hava araçlarına ilişkin düzenlemeler de yapabilecek.

Fransızcada "vigipirate" olarak bilinen ve ilk defa 1978’de kabul edilen terörle mücadele eylem planı, "ihtiyat", "saldırı riski" ve "acil saldırı" olarak 3 aşamadan oluşuyor.

Aralık 2016’da kabul edilen acil saldırı seviyesi, saldırı tehdidinde ya da saldırıdan hemen sonra devreye girebiliyor.

Güney Fransa'daki Nice kentinde bulunan Notre Dame Kilisesi yakınlarında bu sabah saatlerinde bir kişi bıçaklı saldırı düzenleyerek 3 kişiyi öldürmüş, çok sayıda kişiyi yaralamıştı.

Saldırgan yakalanırken, Fransa Terörle Mücadele Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

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