Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 344 kişi hayatını kaybetti

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 15 bin 792 artışla 4 milyon 298 bin 395'e yükseldi.



Ülkede son 24 saatte 344 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 92 bin 648'e çıktı.



Hastanelerde 4 bin 548'i yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 488 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 282 bin 885'e ulaştı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 8'e yükseldi.



Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 6 milyon 355 bin 811'e çıktı, bunlardan 2 milyon 480 bin 321'ine ikinci doz aşı uygulandı.



Öte yandan Fransız basınında yer alan haberlerde Kovid-19'a yakalanan Çalışma Bakanı Elisabeth Borne'nin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.



Borne'nin durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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