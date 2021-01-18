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Dünya
AA
Haber Giriş: 18.01.2021 - 23:54 | Son Güncelleme:

Fransa'da son 24 saatte 404 kişi koronavirüsten dolayı öldü

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Fransa'da son 24 saatte 404 kişi koronavirüsten dolayı öldü
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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 404 kişi hayatını kaybetti.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 736 artışla 2 milyon 914 bin 725'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 404 kişi hayatını kaybetti. Virüs kaynaklı ölü sayısı 70 bin 686'ya çıktı.

Hastanelerde 2 bin 813'ü yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 619 kişinin tedavisi sürüyor.

İyileşenlerin sayısı 857 artışla 210 bin 200'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık'tan bu yana Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 479 bin 873'e yükseldi.

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