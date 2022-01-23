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Fransa’da son 24 saatte 389 bin 320 yeni vaka

#Fransa#Kovid-19#Dünya
Fransa’da son 24 saatte 389 bin 320 yeni vaka

Fransa’da Covid-19 salgınında son 24 saatte 389 bin 320 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 16 milyon 390 bin 818’e ulaştığı aktarıldı.

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Fransa’da Covid-19 salgınında günlük vaka sayısı 400 binin altına geriledi.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 389 bin 320 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 16 milyon 390 bin 818’e ulaştığı aktarıldı.

Son 24 saatte 167 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı ise 128 bin 514’e yükseldiği belirtildi. Ülke genelinde 3 bin 746'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 28 bin 515 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.

Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede bugüne kadar 135 milyon 57 bin 906 doz aşı uygulanırken, toplam nüfusun yüzde 79,8’i en az bir doz aşılandı.

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#Fransa#Kovid-19#Dünya

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