Fransa’da son 24 saatte 324 bin 580 yeni vaka

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Fransa'da korona virüs salgınında günlük vaka sayısı yeniden 300 bini aştı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 324 bin 580 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 13 milyon 894 bin 255'e yükseldiği bildirildi.

Son 24 saatte 148 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı ise 126 bin 869'a ulaştı. Ülke genelinde 3 bin 852'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 24 bin 544 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfızer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede toplam 132 milyon 470 bin 614 aşı dozu uygulanırken, 31 milyon 584 bin 699 kişiye hatırlatma dozu yapıldı. Aşı kampanyasının başlamasından bu yana toplam nüfusun yüzde 79,5’ine en az bir doz aşı uygulandı.

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Fransa’da 5 Ocak’ta 332 bin 252 vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka kayıtlara geçmişti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2’inci doz aşısının üzerinden 7 ay geçmesine rağmen hatırlatıcı aşı dozu yaptırmayan 560 bin kişinin sağlık kartının iptal edildiği ifade edildi.