Fransa'da son 24 saatte 3 bin 617 koronavirüs vakası tespit edildi

Virüsün Delta varyantının vakaların çoğunluğunu oluşturduğu Fransa'da, Halk Sağlığı Kurumunun bugünkü verilerine göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 617 artışla 5 milyon 833 bin 341’e yükseldi.



Son 24 saatte 16 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen ölüm sayısı 111 bin 458'e çıktı.



Hastanelerde 914’ü yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 54 kişinin tedavisine devam ediliyor.



Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 36 milyon 738 bin 501'e yükseldi, 29 milyon 201 bin 246 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı.



Toplam 63 milyon 108 binden fazla doz aşı yapıldı.

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