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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.01.2021 - 23:43 | Son Güncelleme:

Fransa'da son 24 saatte 21 bin 271 koronavirüs vakası görüldü

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Fransa'da son 24 saatte 21 bin 271 koronavirüs vakası görüldü
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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hastanelerde 288 kişi hayatını kaybetti ve 21 bin 271 yeni vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 288 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 356 kişi yaşamını yitirdi. Virüs kaynaklı ölü sayısı 69 bin 949'a çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 271 artışla 2 milyon 872 bin 941'e yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 740'ı yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 43 kişinin tedavisi sürüyor.

İyileşenlerin sayısı 1269 artışla 208 bin 71'e ulaştı.

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