Fransa’da sigara yasağı genişliyor

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Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2032 yılına kadar ‘ilk tütünsüz nesli’ oluşturma sözü vermesinin ardından, ülkedeki tüm plajların yanı sıra halka açık parklarda, ormanlarda ve okul yakınlarında sigara içmek yasaklanacak. Sağlık Bakanı Aurélien Rousseau “Şu andan itibaren sigara içilmeyen alanlar norm haline gelecek” dedi. Fransa’da halihazırda 7 bin 200 tütünsüz alan bulunmakta. Hükümet, dumansız alanlara yerel makamlar tarafından karar verilmesi yerine, merkezi hükümetin ülke çapında bir yasak getireceğini duyurdu. Fransa’da şu anda bir paket sigara yaklaşık 11 Euro ancak 2025’e kadar 12 Euro, 2026’da da 13 Euro’ya çıkarılması planlanıyor. Hükümet ayrıca, gençler arasında popüler olan elektronik sigaraları da yasaklamak istiyor.