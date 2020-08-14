Fransa'da Paris ve Bouches-du-Rhone 'kırmızı bölge' ilan edildi

Resmi gazetede bugün yayımlanan karara göre, ülkede günlük vaka sayılarının tekrar artışa geçmesinin ardından Paris ve aralarında Marsilya kentinin de bulunduğu Bouches-du-Rhone bölgesi, Covid-19'un aktif şekilde yayıldığı kırmızı bölge ilan edildi.

Buna göre valiler, serbest dolaşımı kısıtlamaya, restoran ve kafeler gibi kamuya açık bazı iş yerlerini kapatmaya ve toplu taşıma araçlarını sınırlamaya yönelik kararlar alabilecek.

Fransa'da salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 388'e, vaka sayısı ise 232 bin 13'e yükseldi. Ülkede salgının gidişatı kötüleşmeye devam ederken, günlük vaka sayısında artış sürüyor.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.