Fransa’da Libya’nın geleceği konuşuldu

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YILLARDIR özellikle Akdeniz gündeminin önemli konu başlıkları arasında yer alan Libya, bir kez daha uluslararası bir konferansın odağındaydı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde Paris’te düzenlenen ve ilk kez Libyalı yetkililerin eşbaşkanlığını yürüttüğü uluslararası konferansta 24 Aralık’ta Libya’da yapılması planlanan seçimler ve ülkedeki yabancı askeri güçlerin çekilmesi masaya yatırıldı. Konferansın katılımcıları arasında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gibi isimler yer aldı.

TÜRKİYE DE KATILDI

Macron, konferansın başarısı için önemli gördüğü Ankara’dan üst düzey katılım sağlamaya çalıştıysa da sahadaki askeri gücüyle Libya konusunda en önemli aktörlerden olan Türkiye, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal tarafından temsil edildi. Konferansın ana amaçları arasında seçim sürecini geri dönülmez kılmak ve herhangi bir eleştiriye yer vermeyecek bir şekilde düzenlemesine zemin hazırlamak yer aldı. Taraflar seçimleri ülkedeki istikrarın ve egemenliği güçlendirilmesi açısından gerekli görüyor.

4 AŞAMALI PLAN

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Bir başka önemli konu başlığı olan tüm yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi konusunda ise dört aşamalı bir plan masaya yatırıldı. Türkiye’nin meşru Libya yönetiminin yanında yer alan yaklaşımı ve ülkede davet üzerine oluşan varlığı başta Fransa olmak üzere bazı ülkeleri rahatsız ediyor. Ankara, şu aşamada mevcut yaklaşımını koruyor.

HAFTER 300 PARALI ASKERİ GERİ GÖNDERME KARARI ALDI

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler, kendi saflarında savaşan paralı askerlerden 300’ünü ülkelerine geri gönderme kararı aldı. Açıklamada, Libya’daki 5+5 Ortak Askeri Komitesi’nin onayladığı, yabancı paralı askerlerin ülkeden ayrılması planı kapsamında, ilk aşamada 300 paralı askerin ülkeden çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.