MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriFransa'da koronavirüsten 379 kişi hayatını kaybetti
GeriDünya Fransa'da koronavirüsten 379 kişi hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 02.03.2021 - 01:47 | Son Güncelleme:

Fransa'da koronavirüsten 379 kişi hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fransa'da koronavirüsten 379 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 379 kişi yaşamını yitirdi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 703 artışla 3 milyon 760 bin 671'e yükseldi.

Son 24 saatte 379 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 86 bin 829'a çıktı.

Hastanelerde 3 bin 544'ü yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 430 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 829 artışla 258 bin 384'e ulaştı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 7,3'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 2 milyon 974 bin 19'a çıktı, bunlardan 1 milyon 586 bin 842'sine ikinci doz aşı vuruldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi