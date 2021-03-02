Fransa'da koronavirüsten 379 kişi hayatını kaybetti

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 703 artışla 3 milyon 760 bin 671'e yükseldi.



Son 24 saatte 379 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 86 bin 829'a çıktı.



Hastanelerde 3 bin 544'ü yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 430 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 829 artışla 258 bin 384'e ulaştı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 7,3'e yükseldi.



Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 2 milyon 974 bin 19'a çıktı, bunlardan 1 milyon 586 bin 842'sine ikinci doz aşı vuruldu.