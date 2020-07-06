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Hürriyet
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Dünya
AA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 23:11,Son Güncelleme:

Fransa'da koronavirüs salgınında son gelişmeler

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Fransa'da koronavirüs salgınında son gelişmeler
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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 920'ye çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 176 artışla 203 bin 487'ye ulaştı. Son 3 günde 27 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 920'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 548'i yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 850 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 77 bin 319 oldu. Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 89 gündür düşüyor.

Ülkede Kovid-19'a ilişkin güncel veriler artık cumartesi ve pazar günleri açıklanmıyor.

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