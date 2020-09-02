Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte ağır tablo

Fransa'da koronavirüs vaka sayısındaki artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 7 bin 17 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 293 bin 24'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının 86 bin 712 olduğu bildirilirken toplam can kaybının da 30 bin 661 olduğu aktarıldı.