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DHA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 20:44 | Son Güncelleme:

Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte ağır tablo

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Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte ağır tablo
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Fransa'da son 24 saatte 7 bin 17 kişide daha koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 293 bin 24'e ulaştı.

Fransa'da koronavirüs vaka sayısındaki artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 7 bin 17 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 293 bin 24'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının 86 bin 712 olduğu bildirilirken toplam can kaybının da 30 bin 661 olduğu aktarıldı.

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