Fransa’da günlük vaka sayısı 2 gündür 300 binin üzerinde

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Fransa'da korona virüs salgınında günlük vaka sayıları son 2 gündür 300 binin üzerinde seyrediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 303 bin 669 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 11 milyon 815 bin 121'e yükseldiği bildirildi.

Son 24 saatte 142 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı ise 125 bin 348'e ulaştı.

Ülkede dün 328 bin 214 vaka tespit edilirken, 5 Ocak’ta ise 332 bin 252 vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka kayıtlara geçmişti.

AŞI KARTI UYGULAMASININ 15 OCAK’TA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR

Fransa'da uzun süredir tartışmalara neden olan ve aşı karşıtlarını sokağa döken Kovid-19 sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesine ilişkin yasa tasarısı, 6 Ocak’ta Ulusal Meclis’te yapılan ilk oylamada kabul edilmişti. Ulusal Meclis’in ardından Senato’ya sunulacak olan yasa tasarısının 15 Ocak'a kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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16 yaş üstü için geçerli olması planlanan aşı kartı uygulaması ile kafe, restoran, sinema, tiyatro ve müze gibi alanlara girişlerde sadece aşıların tamamlandığını gösteren belge sunulacak ve böylece negatif test sonucu artık geçerli olmayacak.