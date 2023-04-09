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Fransa'da binalar art arda çöktü... 10 kişi için zamana karşı yarış

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#Fransa#Marsilya#Dünya
Fransada binalar art arda çöktü... 10 kişi için zamana karşı yarış
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 16:21

Fransa'nın Marsilya şehrinde 4 katlı bir binanın çökmesinin ardından hasar alan başka bir bina daha çöktü. Olay sonrası enkaz altında kaldığı düşünülen yaklaşık 10 kişi için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Fransa'nın liman kenti Marsilya'da bulunan 4 katlı binada yerel saatle 00.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana gelmiş ve bina çökmüştü.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çöken binanın ardından hasar alan başka bir binanın daha tamamen çöktüğünü ve yaklaşık 10 kişinin enkaz altında kaldığını kaydetti.

Patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini aktaran Dermanin, üçüncü bir binada ise kısmen çökme meydana geldiğini sözlerine ekledi.

Fransada binalar art arda çöktü... 10 kişi için zamana karşı yarış

Darmanin, patlamanın ardından çöken binada çıkan yangının arama-kurtarma çalışmalarını yavaşlattığını belirtirken, şu ana kadar 30 kişinin tahliye edildiğini ifade etti.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Duygu ve düşüncelerim Marsilya ile birlikte" dedi.

Olayın ardından hastaneye sevk edilen 5 kişinin tedavisi sürüyor.

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#Fransa#Marsilya#Dünya