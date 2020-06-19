Fransa NATO’da umduğunu bulamadı

FRANSA, Deniz Muhafızı Harekâtı kapsamında Akdeniz’de görev yapan Courbet adlı savaş gemisinin iki Türk savaş gemisi tarafından taciz edildiği yönündeki iddiasını taşıdığı NATO’da istediği desteği alamadı. Fransa’nın Suriye’de denklemin dışında kalmasıyla başlayan ve Libya’daki gelişmelerle iyice belirginleşen Türkiye’ye yönelik olumsuz yaklaşımının son örneği olan bu manevra, video konferansla yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda gerginliğe neden oldu. Toplantıda Fransa’yı Savunma Bakanı Florence Parly temsil etti. Ankara, Türkiye’yi agresif ve NATO ilkelerine aykırı davranmakla suçlayan Fransa’ya sert şekilde karşılık verdi. Tüm iddiaları da temelden yoksun diye niteleyerek reddetti.

SADECE 8 ÜLKE DESTEK VERDİ

Fransa, 10 Haziran’da Courbet’e, bir sonraki aşaması hedefin vurulması olabilecek, toplamda üç kez radarla izleme yapıldığı iddiasını gündeme getirirken, Türkiye, radarla izlemenin söz konusu olmadığının altını kalın şekilde çizdi. Yaşananlara ilişkin detaylar hem siyasi hem askeri kanatla paylaşıldı. Fransa’nın Türkiye’yi hedef alan iddialarına 30 NATO üyesinden sekizi destek verdi. Paris’e tam destek verenler arasında Yunanistan yer alırken ABD geri planda kalmayı tercih etti.

ÇOĞUNLUK TÜRKİYE’DEN YANA

Libya’daki Rus varlığına kesinlikle karşı olan ABD, Libya’nın bir NATO konusu haline gelmesine de sıcak bakmıyor. Üye ülkelerin önemli bölümü Türkiye’nin Libya’da Rusya’ya ya karşı ağırlık oluşturmasından memnun. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaşananların bütünüyle açıklığa kavuşturulması için askeri makamların olayı incelediklerini söyledi.