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HaberlerDünya HaberleriFransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye ile gerilimin azaldığını söyledi
GeriDünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye ile gerilimin azaldığını söyledi
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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.06.2021 - 20:02 | Son Güncelleme:

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye ile gerilimin azaldığını söyledi

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris ile Ankara arasındaki gerilimin son haftalarda azaldığını ifade etti.

Macron, Avrupa Birliği (AB) zirvesinin düzenlendiği Brüksel'de yaptığı basın toplantısında, Paris ile Ankara arasındaki gerilimin son haftalarda düştüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Macron, AB ülkelerinin yaz boyunca tetikte olacağını, bununla birlikte Türkiye ile yeniden ortak çalışma içine gireceklerini kaydetti.

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