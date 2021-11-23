Fransa Başbakanı Jean Castex'in koronavirüs testi pozitif çıktı

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Fransa ve Avrupa'nın çoğunda artan koronavirüs vaka sayıları korkutmaya devam ederken Fransa Başbakanı Jean Castex'in Pazartesi akşamı verdiği koronavirüs testi pozitif çıktı.

56 yaşındaki Castex yaptığı açıklamada, "Hafif semptomlar dışında iyiyim ve görevlerimi tecritte yerine getirmeye devam ediyorum" dedi.



BELÇİKA BAŞBAKANI DA KARANTİNADA

Fransız başbakanın pozitif PCR testi, Belçikalı mevkidaşı Alexander De Croo ile görüşmesinden saatler sonra geldi. Belçika medyası, Castex ile görüşen De Croo ve diğer bakanların kendilerini karantina altına aldıklarını açıkladı.

Başbakan, 11 yaşındaki kızının koronavirüse yakalanmasının ardından hemen karantinaya girip test yaptırmıştı. Aşıları tam olan Castex'in 10 gün karantinada kalması bekleniyor.