Foreign Policy'den dikkat çeken Kılıçdaroğlu analizi: Ona seçimlere mal olabilir

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Dünya Ankara'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.

2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimin nabzını tutan pek çok televizyon ve gazete gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

Türkiye'yi mercek altına alan Foreign Policy'den (FP) dikkat çeken bir Kemal Kılıçdaroğlu analizi geldi.

'Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucuna üç kilit seçim grubu karar verecek: Türk milliyetçileri, Kürt seçmenler ve işçi sınıfı.' değerlendirmesinde bulunan FP, 'İşçi Sınıfı Olmadan Türkiye Muhalefeti Kazanamaz' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Kılıçdaroğlu'nun solu terk etmesi ve müttefiklerinin neoliberal ekonomisini benimsemesi ona seçimlere mal olabilir' denildi.

Kılıçdaroğlu'nun kazanmak için ekonomik konularda sağa hitap etmesi gerektiğine inandığına vurgu yapan FP, 'Aynı zamanda Türk milliyetçiliğine meydan okuyor gibi görünüyor, bu onu yenilgi yoluna sokabilecek bir kombinasyon' dedi.

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Haberde 'Kılıçdaroğlu, sağ ağırlıklı muhalefet ittifakını bir arada tutabilmek için işçi haklarının restorasyonunu savunmaktan kaçındı' denildi.

Kılıçdaroğlu'nun şimdiye kadar laikler, muhafazakarlar ve Türk milliyetçilerinden oluşan bir koalisyon kurmayı başardığı ve HDP'nin desteğini almayı başardığını yazan FP 'bu benzersiz bir başarı' yorumunda bulundu.

Bu koalisyonun zorlukları da beraberinde getirdiğinin altını çizen FP haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Ancak Kılıçdaroğlu, kendisini desteklemek için bir araya gelen farklı güçlerin çatışan çıkarlarını ve taleplerini uzlaştırma girişimlerinde giderek artan zorluklarla karşılaşıyor. Milliyetçi müttefiki İyi Parti HDP ile konuşmayı dahi reddederken, HDP Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde yeni bir cumhuriyet inşası için onlarla görüşmeye başlamasını bekliyor.'

'Kürt oylarını kazanmak, Kılıçdaroğlu'nu Türk milliyetçilerinin eleştirilerine maruz bıraktı' diyen FP bu durumun Kılıçdaroğlu'nun şansını tehlikeye atabileceğini yazdı.

'Türkiye'nin ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek için gerçekçi bir şansı var' değerlendirmesinde bulunan FP seçimin ikinci tura kalması durumunda yaşanabilecekleri de mercek altına aldı.

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FP, 'Anketlerde hâlâ önde olmasına rağmen Kılıçdaroğlu, ikinci turda yine de Erdoğan'a karşı dezavantajlı durumda olacak çünkü aslında bu üç seçim bölgesinden yalnızca birinin, yani Kürtlerin tam desteğinden emin olabilir' dedi.

Mevcut ekonomik sorunlara rağmen Erdoğan'ın sorunları çözebileceği ve ihtiyaçlara cevap verebileceği algısına sahip olduğunun altını çizen FP, bunun Kılıçdaroğlu'nun kazanmak için aşması gereken bir engel olduğunu belirtti.