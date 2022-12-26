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Fırtına kâbusa dönüştü: Gökten yarasa yağdı! ABD'de ölü sayısının artmasından endişe ediliyor...

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Fırtına#Bomba Siklonu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 09:03

ABD'deki kar fırtınası nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 34'de yükseldi. Ülkede ulaşım felç hale gelmiş durumda, itfaiye araçları bile karda mahsur kalıyor, ambulansların hastalara gitmeleri ortalama 3 saat sürüyor. Soğuk hava dalgası nedeni ile hipotermik şoka uğrayan yarasalar kaldırımlara dökülürken, ülkenin yüzde 60'ını kapsayan tehlike nedeni ile can kaybının artmasından endişe ediliyor.

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Milyonlarca insan, Amerika Birleşik Devletleri'nde 34 kişinin ölümüne neden olan, insanları evlerine hapsedip, elektriksiz ve soğukta bırakan kar fırtınasından kurtulmak için alarma geçmiş durumda.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Fırtınanın kapsamı, nadiren görülen bir ölçekte, Kanada'dan Meksika sınırı boyunca Rio Grande'ye kadar uzanıyor. Uyarıların ABD'nin yaklaşık %60'ını kapsaması nedeni ile ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Fırtına kâbusa dönüştü: Gökten yarasa yağdı ABDde ölü sayısının artmasından endişe ediliyor...

SEYAHAT ETMEK İMKANSIZ

Yoğun kar yağışı nedeni ile binlerce uçuş iptal edilirken, yollar adeta geçilmez hale geldi, ABD'nin uçsuz bucaksız bölgelerinde seyahat etmek şu anda imkansız.

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Yetkililer, insanların otoyollarda ve caddelerde arabalarında mahsur kaldıklarını bildiriyor. New York eyalet valisi Kathy Hochul, şehirdeki itfaiye araçlarının bile karda mahsur kaldığını, ambulansların ortalama üç saat sonunda hedeflerine ulaşabildiğini söyledi.

Fırtına kâbusa dönüştü: Gökten yarasa yağdı ABDde ölü sayısının artmasından endişe ediliyor...

"POTANSİYEL OLARAK YAŞAMI TEHDİT EDEN BİR TEHLİKE"

200 milyondan fazla kişiyi etkisi altına alan fırtına nedeni ile başlayan elektrik kesintileri devam ediyor, ekiplerin arıza bölgelerinde gidip işlem yapması imkansız olduğu için kesintilerin bir süre daha devam edeceği düşünülüyor.

Fırtına kâbusa dönüştü: Gökten yarasa yağdı ABDde ölü sayısının artmasından endişe ediliyor...

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi ülkenin içinde bulunduğu koşulları "potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir tehlike" olarak tanımladı ve şu uyarıda bulundu:

"Seyahat etmeniz veya açık havada olmanız gerekiyorsa, aşırı soğuğa karşı kat kat giyinerek, cildinizin açıkta kalan bölgelerini mümkün olduğunca kapatarak hazırlanın ve araçlarınıza kış güvenlik kitleri koyun."

Fırtına kâbusa dönüştü: Gökten yarasa yağdı ABDde ölü sayısının artmasından endişe ediliyor...

"GÖKTEN YARASA YAĞDI"

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Soğuk hava elbette sadece insanları etkilemiyor. Evsiz hayvanların sokakta yaşam şartları her geçen gün daha zorlaşırken, sıcaklıkların -8 dereceye düştüğü Teksas eyaletinde onlarca yarasa hipotermik şoka uğraşmış halde bir köprünün altında bulundu.

Yerel gazeteler, hayvanların görüntülerini paylaştıkları haberlerinde 'gökten yarasa yağdı' başlığını kullanırken, ölümün eşiğindeki hayvanlar Houston Vahşi Yaşam Merkezi tarafından kurtarıldı.

Fırtına kâbusa dönüştü: Gökten yarasa yağdı ABDde ölü sayısının artmasından endişe ediliyor...

Veterineler tarafından kurtarılan yarasalar normale dönmeleri için bir küvezde tutuldu/Facebook/Houston Humane Society

ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Hava basıncının hızla düşmesi ve fırtınanın şiddetini artırmasıyla ortaya çıkan bomba siklonu bir süre daha ABD'nin kabusu olacak gibi görünüyor.

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Ulusal Hava Servisi meteoroloğu Brian Hurley, Noel Günü boyunca sıcaklıkların artmasının beklendiğini söyledi. ABD'nin orta ve kuzeydoğusunda soğuklar devam ederken, kuzeybatıda yağmurlar başladı.

Fırtına kâbusa dönüştü: Gökten yarasa yağdı ABDde ölü sayısının artmasından endişe ediliyor...

Kanada’nın British Columbia eyaletindeki Merritt kenti yakınlarında Cumartesi günü Kelowna’dan Vancouver’a giden şehirlerarası bir yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle takla attı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, kazanın yollardaki aşırı buzlanma nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtildi. Sağlık yetkilileri, kaza nedeniyle yaralanan 52 kişinin hastaneye kaldırıldığını, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu, toplam 8 kişinin tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. British Columbia eyaletin başkenti Victoria'da yaklaşık 360 kilometre uzaklıktaki bölgede sıcaklıkların -3.9 dereceye kadar düştüğü öğrenildi.

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