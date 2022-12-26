Fırtına kâbusa dönüştü: Gökten yarasa yağdı! ABD'de ölü sayısının artmasından endişe ediliyor...

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Milyonlarca insan, Amerika Birleşik Devletleri'nde 34 kişinin ölümüne neden olan, insanları evlerine hapsedip, elektriksiz ve soğukta bırakan kar fırtınasından kurtulmak için alarma geçmiş durumda.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Fırtınanın kapsamı, nadiren görülen bir ölçekte, Kanada'dan Meksika sınırı boyunca Rio Grande'ye kadar uzanıyor. Uyarıların ABD'nin yaklaşık %60'ını kapsaması nedeni ile ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.



Yoğun kar yağışı nedeni ile binlerce uçuş iptal edilirken, yollar adeta geçilmez hale geldi, ABD'nin uçsuz bucaksız bölgelerinde seyahat etmek şu anda imkansız.

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Yetkililer, insanların otoyollarda ve caddelerde arabalarında mahsur kaldıklarını bildiriyor. New York eyalet valisi Kathy Hochul, şehirdeki itfaiye araçlarının bile karda mahsur kaldığını, ambulansların ortalama üç saat sonunda hedeflerine ulaşabildiğini söyledi.



200 milyondan fazla kişiyi etkisi altına alan fırtına nedeni ile başlayan elektrik kesintileri devam ediyor, ekiplerin arıza bölgelerinde gidip işlem yapması imkansız olduğu için kesintilerin bir süre daha devam edeceği düşünülüyor.



ABD Ulusal Hava Durumu Servisi ülkenin içinde bulunduğu koşullarıolarak tanımladı ve şu uyarıda bulundu:

"Seyahat etmeniz veya açık havada olmanız gerekiyorsa, aşırı soğuğa karşı kat kat giyinerek, cildinizin açıkta kalan bölgelerini mümkün olduğunca kapatarak hazırlanın ve araçlarınıza kış güvenlik kitleri koyun."



"GÖKTEN YARASA YAĞDI"

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Soğuk hava elbette sadece insanları etkilemiyor. Evsiz hayvanların sokakta yaşam şartları her geçen gün daha zorlaşırken, sıcaklıkların -8 dereceye düştüğü Teksas eyaletinde onlarca yarasa hipotermik şoka uğraşmış halde bir köprünün altında bulundu.

Yerel gazeteler, hayvanların görüntülerini paylaştıkları haberlerinde 'gökten yarasa yağdı' başlığını kullanırken, ölümün eşiğindeki hayvanlar Houston Vahşi Yaşam Merkezi tarafından kurtarıldı.



Veterineler tarafından kurtarılan yarasalar normale dönmeleri için bir küvezde tutuldu/Facebook/Houston Humane Society

ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Hava basıncının hızla düşmesi ve fırtınanın şiddetini artırmasıyla ortaya çıkan bomba siklonu bir süre daha ABD'nin kabusu olacak gibi görünüyor.

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Ulusal Hava Servisi meteoroloğu Brian Hurley, Noel Günü boyunca sıcaklıkların artmasının beklendiğini söyledi. ABD'nin orta ve kuzeydoğusunda soğuklar devam ederken, kuzeybatıda yağmurlar başladı.



Kanada’nın British Columbia eyaletindeki Merritt kenti yakınlarında Cumartesi günü Kelowna’dan Vancouver’a giden şehirlerarası bir yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle takla attı.Polis tarafından yapılan açıklamada, kazanın yollardaki aşırı buzlanma nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtildi. Sağlık yetkilileri, kaza nedeniyle yaralanan 52 kişinin hastaneye kaldırıldığını, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu, toplam 8 kişinin tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. British Columbia eyaletin başkenti Victoria'da yaklaşık 360 kilometre uzaklıktaki bölgede sıcaklıkların -3.9 dereceye kadar düştüğü öğrenildi.