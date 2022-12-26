ABD-Çin-Tayvan üçgeninde gerilim yeniden yükseldi! 71 savaş uçağı ve 7 gemi gönderildi...

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ABD Başkanı Joe Biden’ın imzaladığı 2023 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, Çin-Tayvan-ABD arasındaki gerilimi yeniden tırmandırdı.

ÇİN RAHATSIZ OLDU! BARIŞ VE İSTİKRARI ETKİLİYOR

ABD'de onaylanan yasa içinde yer alan Tayvan konusundaki hükümlerin "tek Çin" ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki ortak bildirilere aykırı olduğunu öne süren Çin, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını ‘egemenlik ihlali’ olarak değerlendiriyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada yasada yer alan hükümlerin Tayvan Boğazı’nın barış ve istikrarını da ciddi şekilde etkilediği savunulmuştu.



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Pekin,söz konusu hamleye 'kesin bir cevap' vereceğini söylemesinin ardından dev bir tatbikata başladı ve 71 uçak ve 7 gemisini Tayvan'a gönderdi.

Dün sabah 6'dan bu sabah 6'ya kadar devam eden gövde gösterisi kapsamında aralarında J-16, J-1,Su-30s'lerin olduğu 47 savaş uçağı iki ülke arasında resmi olmayan bir sınır olarak kabul edilen Tayvan Boğazı refüjünü geçti.



Tayvan, Çin'in tatbikatı sonrası alarm durumuna geçti ve füze sistemlerini aktif hale getirdi.

İki ülke arasındaki gerilim dünyada adım adım izlenirken, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (PLA) bağlı Doğu Harekat Alan Komutanlığı Sözcüsü Kıdemli Albay Shi Yi, tatbikatın müşterek muharebe hazırlık devriyelerini ve müşterek ateş gücü talimlerini kapsadığını belirtti.

Tatbikatın ABD ve Tayvan’ın provokasyonlarına verilen kararlı bir yanıt olduğunu kaydeden Shi Yi, herhangi bir spesifik eyleme işaret etmedi. Shi Yi, Çin ordusunun ülkenin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını da vurguladı.



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Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nda ABD’nin Tayvan’a toplam değeri 10 milyar dolara ulaşan güvenlik desteği ve silah sağlayacağı belirtiliyor.

GERİLİMİ TIRMANDIRAN ZİRVE

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi başkanlığındaki ABD heyetinin geçtiğimiz ağustos ayında Tayvan’a yaptığı ziyarete sert tepki göstermiş, adanın çevresinde bir hafta boyunca gerçek mühimmatlı tatbikatlar düzenlemişti.