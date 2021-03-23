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Dünya
Haber Giriş: 23.03.2021 - 15:23 | Son Güncelleme:

Fırlatma koltukları arızalandı: 3 Rus askeri öldü

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Fırlatma koltukları arızalandı: 3 Rus askeri öldü

Rusya'da meydana gelen askeri uçak kazasında 3 asker hayatını kaybetti.

Rusya'nın Kaluga bölgesinde bulunan Shaikovka askeri hava üssünde, kalkışa hazırlanan TU-22M3 tipi bombardıman uçağının koltuk fırlatma sistemi kazayla devreye girdi.

Olayda, koltuktan fırlayan 3 askerin yere düşerek hayatını kaybettiği açıklandı.

Rus yetkililer, TU-22M3 tipi bombardıman uçağının kalkış için hazırlanırken koltuk fırlatma sisteminin kazayla devreye girmesiyle havaya fırlayan askerlerin yere düşerek öldüklerini belirtti.

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