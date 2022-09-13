Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den Türkiye açıklaması

Haberin Devamı

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin AP Başkanı Roberta Metsola ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Marrin, Türkiye ile ilişkileri hakkındaki bir soru üzerine onay sürecinin tüm NATO ülkelerinde en hızlı şekilde ilerlemesini istediklerinin altını çizdi ve şu ifadeleri kullandı;

'Türkiye ile sıklıkla gündeme getirdikleri konular hakkında görüşmeler yapıyoruz ve üzerinde mutabık kaldığımız zeminde çalışıyoruz.'

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası harekete geçen İsveç ve Finlandiya NATO'ya resmi başvurusunu Mayıs ayında yapmıştı.

Marin, Finlandiya'nın terör örgütü PKK ile ilişkili kişileri sınır dışı etmesine yönelik talep alıp almadığının sorulması üzerine 'Sınır dışı konusunda yargı karar verir' dedi.

DÜĞÜM KRİTİK MADRİD ZİRVESİNDE ÇÖZÜLMÜŞTÜ

Ukrayna savaşı sonrası Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuş, Türkiye ise veto kararı almıştı.

Dünya gündemini uzun süre meşgul eden bu düğüm, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde çözülmüştü.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın huzurlarında imzalanan Üçlü Muhtıra’da, müstakbel NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye’yle tam dayanışma ve işbirliği sergileyecekleri, PKK terör örgütü başta olmak üzere milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek verecekleri, PYD/YPG ve FETÖ’ye destek sağlamayacakları taahhüdünde bulunmuşlardı.

Muhtıra’da üç ülke terörizmle, örgütlü suçlar ve diğer ortak sınamalarla mücadelede mutabakat temelinde işbirliğini geliştirmek için kolluk kuvvetlerini ve istihbarat kuruluşlarını da içeren her düzeyde hükümetlerarası yapılandırılmış ortak bir diyalog ve işbirliği mekanizması tesis edeceklerini belirtmişler, bu çerçevede muhtırada kayıtlı adımların takibi ve hayata geçirilmesi için Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları, İstihbarat Servisleri ve Güvenlik Kurumlarından uzmanların katılımıyla bir Daimi Ortak Mekanizma tesis etmeyi kararlaştırmışlardı.

Gözden Kaçmasın Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'yi hedef aldı Haberi görüntüle