Son dakika gelişmesi... Rus basınından dikkat çeken iddia: Putin tuzağa düşürüldü

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200 günü geride bırakan Ukrayna savaşı son sürat devam ediyor.

Savaşta inisiyatifi eline alan Ukrayna güçleri saldırılarına devam ederken Rus birlikleri geri çekiliyor.

Rusya bu durumu 'yeniden gruplanma' olarak lanse etse de bölgedeki son durum Rus kamuoyunda tartışmalara neden olmuş durumda.

Sahadaki başarısızlık Rus medyasının gündeminde. Kremlin'in güdümündeki devlet televizyonunda söz konusu durum için ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Eski bir parlamento üyesi olan Boris Nadezhdin canlı yayında yaptığı yorumda 'Putin tuzağa düşürüldü' dedi ve Putin'in danışmanlarını suçladı.

İngiliz Metro gazetesinde yer alan habere göre, Nadezhdin, 'Putin'e operasyonun hızlı ve etkili olacağı konusunda bilgi verenler... bu insanlar hepimizi tuzağa düşürdü' dedi.

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'Birileri Putin'e Ukrayna'nın teslim olacağını, kaçacağını söylemiş olmalı' diyen Nadezhdin iki ülke arasında barış görüşmelerinin başlaması gerektiğinin altını çizdi.

Ukrayna'yı bozguna uğratmanın imkansız olduğunu anlamaları gerektiğini belirten Nadezhdin 'Sorunları siyaset ile çözmenin vakti geldi' dedi.

Rusya savaşın ilk gününden itibaren savaşı 'özel askeri operasyon' olarak lanse ediyor...

TAARRUZ EMRİNİ ZELENSKI VERDİ

Zelenski, Herson yönüne başlatılan saldırıdan sadece birkaç saat sonra Kırım'ı geri alma sözü vermişti.

Herson'un geri alınması işgal altındaki diğer şehirler için de umudu artıracak. Ayrıca kentin alınması Zelenski'nin işaret ettiği Kırım yolunun da açılmasını da sağlayacak.

Bu nedenle Herson 'Kırım'ın anahtarı' olarak da nitelendiriliyor. Ukrayna bir an önce bu bölgeyi geri alarak Kırım yolunu açmak için mücadele ediyor.

Zira askeri uzmanlar kış aylarında ilerlemenin daha da zorlaşacağı yorumunda bulunuyor.

RUSYA 2 MART'TAN BERİ GÜNCELLEME YAPMIYOR

Rusya aylardır askeri kayıpları açıklamaya yanaşmıyor. Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

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Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.