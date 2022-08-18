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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in parti görüntüleri sızdı

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#Finlandiya#Sanna Marin#Dünya
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in parti görüntüleri sızdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 08:01

Finlandiya'da gündem Başbakan Sanna Marin. 36 yaşındaki başbakanın katıldığı bir partiye ait görüntüler sosyal medyaya yansıdı. İşte kısa sürede sosyal medyada viral haline gelen o görüntüler...

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Sosyal Medya bir kez daha Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’i konuşuyor...

Katıldığı festival ve giydiği kıyafetler ile ülke gündemine oturan 36 yaşındaki başbakanın katıldığı bir partiye ait görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Söz konusu videoda Marin bir grup arkadaşıyla içki içerken, dans edip Finli rapçi Petri Nygård ve pop şarkıcısı Antti Tuisku'nun şarkılarını söylerken görülüyor.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in parti görüntüleri sızdı

Fin Iltalehti gazetesine göre söz konusu videoda Marin'e şarkıcı Alma, TV sunucusu Tinni Wikström, YouTuber Ilona Ylikorpi ve radyo sunucusu Karoliina Tuominen eşlik ediyor.

Ünlü isimler ile eğlenen Marin'in bu görüntüsü ile ilgili haberde şu ifadeye yer verildi;

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'Videolara dayanarak, ne zaman ve nerede çekildiklerini kesin olarak söylemek mümkün değil.'

Görüntülerin internette yer alması sonrası gazete Marin veya ekibine ulaşmaya çalıştığını ancak geri dönüş alamadığını duyurdu.

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SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Pek çok kullanıcı Marin’i siyaset yapmasına rağmen kendisine zaman ayırdığı için överken bazı kullanıcılar ise başbakanı görevini aksattığı iddiası ile eleştirdi.

Bazı kullanıcılar Marin için 'festivaller ve partilerden kafasını kaldıramıyor' yorumunda bulundu.

TEMASLIYKEN GECE KULÜBÜNE GİTMİŞTİ

Marin'in daha önce temaslı olmasına rağmen gece kulübüne gittiği ortaya çıkmıştı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in parti görüntüleri sızdı

Başbakan dışişleri bakanının Covid testinin pozitif olduğunun anlaşılmasından birkaç saat sonra Helsinki'de bir kulübe gitmişti.

Kısa sürede eleştiri oklarının hedefi olan Marin önce kendisini savunmuş daha sonra özür dilemişti.

Marin sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda 'Bu şekilde davranmam gerektiğini düşünemediğim için çok özür diliyorum' demişti.

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#Finlandiya#Sanna Marin#Dünya

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