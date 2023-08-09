Film değil gerçek: Şahinin taşıdığı yılan gökten kafasına düştü! Önce yılan, sonra şahin saldırdı...

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Peggy Jones'un kolu bandajlı fotoğrafı bugün The Telegraph, New York Times ve Washington Post gibi dünyanın en büyük gazetelerinde yer aldı.

ŞAHİNİN DÜŞÜRDÜĞÜ YILAN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Olay, 25 Temmuz'da Teksas'ın Louisiana sınırına yakın Silsbee kasabasında meydana geldi.

64 yaşındaki kadın evinin bahçesinde çalışırken, bir şahinin ağzında taşırken yere düşürdüğü yılanın saldırısına uğradı.

Gökten düşen yılanın hızla koluna dolandığını ve onu defalarca kez ısırdığını anlatan kadın olay anını "Sanırım hayatta kalma refleksi gösteriyordum. O yılandan bir türlü kurtulamadım. Önce koluma daha sonra yüzüme saldırmaya başladı, gözlüklerimin camına vuruyordu" sözleri ile anlattı.



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BU KEZ DE AVINI GERİ ALMAK İSTEYEN ŞAHİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Yılan ile adeta yakın bir savaşa giren kadın birazdan ikinci bir saldırıya maruz kalacağından habersizdi, avını aşağı düşüren şahin o sırada yılanı geri almak için kadına yaklaşıyordu.

Yılandan kurtulmak için yaşam mücadelesi veren kadın bu kez de şahinin pençe darbeleri ile yaralandı.

Sonunda şahin yılanı kadının kolundan çekip almayı başardı ve avını alarak bahçeden uzaklaştı.

"İÇİMDEN KURTULMAK İÇİN DUA ETTİM"

Olay sonrası derin ısırık ve pençe yaraları içinde kalan kadın acilen hastaneye kaldırıldı.

Kolunun kan ve YILAN zehri ile kaplı cam parçalarının içinde kaldığını anlatan Peggy "Yılan kolumu çok kötü sıkıyordu, bu sırada şahin pençeleri ile saldırıyordu. İçimden sürekli kurtulmak için dua ettim" dedi.



"şahin ASLINDA HAYATIMI KURTARDI"

Hayatta kaldığı için kendini çok şanslı hissettiğini belirten ancak yaşadığı durumun kendisinde travmaya yol açtığını anlatan kadın Click2Houston'a yaptığı açıklamada "Geceleri uyumaya çalışıyorum, uyuyamıyorum. Gözlerimi kapatmaktan korkuyorum çünkü aynı kabusu bir kez daha yaşamaktan korkuyorum" ifadelerini kullandı ve o şahinin aslında hayatını kurtardığını vurgulayarak şunları söyledi;

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"Hayatta olduğum için mutluyum. Burada olduğum için mutluyum… Bu olay bana her şeyin göz açıp kapayıncaya kadar değişebileceğini gösterdi. Artık hayat hakkında farklı hissediyorum. Sanırım şahinin gelmesi Tanrı'nın yaşamama izin verme şekliydi çünkü bir türlü kurtulamıyordum”

