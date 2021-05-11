Filistin Ulusal Girişim Hareketi’nden Mustafa Barguti son durumu paylaştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son saldırıların ardından üç kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybının 24'e yükseldiği kaydedildi.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi’nden Mustafa Barguti’nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Durum çok tedirgin, daha fazla saldırı olmasından endişeliyiz. Gazze şeridinde İsrail saldırıları oluyor. En az 24 kişi hayatını kaybetti. İnsanlara saldırdılar, en az bin kişi yaralandı. Bu tehlikeli bir durum, İsrail’e baskı yapılmalı.

Burada stratejik sebep var. İsrail’in Filistin topraklarını işgal ettiği günden beri aynı. Taktiksel olarak Ramazan ayında saldırılarını artırdılar. Dua eden insanlara saldırdılar. İnsanlara etnik temizliğe yöneldiler.

Filistinlilerin direnişinden dolayı daha önce görülmemiş bir olay oluyor. Şeyh Cerah’ta bir korku vardı, tahliye kararını erteledi Yüksek Mahkeme. Mahkeme yeniden bir araya gelecek ve tahliye kararını sürdürecektir.

Ben demokratik muhalefeti savunuyorum. Burada elbette çabalar var gerilimi azaltmak için. Meselenin çözülmesi için mücadelenin sürmesi gerekiyor. Öncelikli amacımız ateşkesin sağlanması.

BM NE YAPMALI?

Öncelikle ABD’nin karşı çıkması utanç verici İsrail’i savunuyor. 24 Filistinli hayatını kaybetti saldırılar sonucu. Filistinliler ile İsraillileri eşit tutmak mümkün değil. BM’nin bir sonuca varamamasından memnun değiliz. Irkçılık ve insanlık suçu işleniyor. Bir desteğin arttığını görüyoruz. İsrail uluslararası kamuoyunu dikkate almayacaktır. İsrail’e bir boykot bekliyoruz en azından.









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