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Filipinler'de şiddetli deprem

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#Filipin#Deprem#Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 20:37

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Filipinler’in Luzon Adası’nda 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Filipinler’in Luzon Adası’ndaki Dolores kasabası yakınlarında yaklaşık 16 kilometre derinlikte 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 6,7 olarak ifade edilerek, yerel saatle 22.59’da meydana geldiği ifade edildi. Enstitü, depremin Ilocos Sur eyaleti ve Baguio şehri de dahil olmak üzere yakın bölgelerde de hissedildiğini aktardı.
Depremde henüz hasar veya can kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı yapılmadı.

Öte yandan, geçtiğimiz temmuz ayında, Filipinler’in Abra kentinde 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremde 4 kişi hayatını kaybetmişti.

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#Filipin#Deprem#Şiddet

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