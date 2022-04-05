FBI’dan İspanya’da oligark yatına baskın

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BATI ülkelerinde Kremlin’e yakın Rus oligarkların varlıklarına yönelik operasyonlar sürüyor. Son olarak İspanya’nın Akdeniz kıyıları açıklarındaki turistik Balear Adaları’nın en büyüğü olan Mayorka’daki Palma de Mallorca limanındaki Marina Real’de demirli “Tango” adlı süper yata baskın düzenlendi.

LİMANDA OPERASYON

Yat, Yeni Zelanda’ya bağlı ada ülkesi Cook Islands bayrağı taşıyor. ABD’den gelen Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları ve İspanya polisi birlikte dün sabah limanda operasyon düzenledi. Amerikan AP ajansının haberine göre 78 metre uzunluğunda, 120 milyon dolar (1.7 milyar TL) değerindeki lüks yatın Rus oligark Viktor Vekselberg’e ait olduğu düşünülüyor. 64 yaşındaki oligark, madencilik ve teknoloji alanında faaliyetleri olan Renova Grubu’nu yönetiyor. Vekselberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın çevresinde yer alıyor. Ukrayna doğumlu ve baba tarafından Yahudi kökenli olan oligark, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra alüminyum ve petrol endüstrilerine yatırım yaparak servetini büyüttü.

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YEŞİL KART SAHİBİ

ABD’de oturum hakkı sağlayan Yeşil Kart (Green Card) sahibi olan Vekselberg’in bir dönem bu ülkenin New York ve Connecticut eyaletlerinde konutları olduğu biliniyor. ABD yönetimi, Kırım’ın işgalinden ötürü Vekselberg’e ilk olarak 2018’de yaptırım uyguladı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında yaptırımların kapsamı daha da genişledi. Vekselberg’e İngiltere de yaptırım uyguladı. Vekselberg’in adı eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 2016 seçimlerine Rus müdahalesiyle ilgili soruşturmada da geçmişti.

OLİGARKLARIN LÜKS VARLIKLARI HEDEFTE

ABD Adalet ve Hazine bakanlıkları 24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden hemen sonra Kremlin’e yakın tüm Rus oligark ve elitlerinin mal varlıklarına karşı yaptırım kararı almıştı. Süper lüks yatlar yaptırımların ilk hedefi olmuştu. Sahipliği net olmayan ve ancak istihbarat ile araştırmacı gazetecilerin çabalarıyla mülkiyeti belirlenebilen bu yatlara karşı dünya çapında adeta bir av başlamıştı. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde yoğun bilgi paylaşımı yapılmıştı. ABD Başkanı Joe Biden da ‘Birliğin Durumu’ konuşmasında oligarkları kastederek, “ABD ve Avrupalı müttefikleri sizin yatlarınızı, lüks apartmanlarınızı ve özel jetlerinizi bulup el koyacak. Haksız kazançlarınız için geliyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Eski ABD Başkanı Donald Trump da geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Putin’i, Biden ailesi hakkında sahip olduğu zarar verici bilgileri yayınlamaya çağırmıştı.