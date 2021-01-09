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Haber Giriş: 09.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

FBI o kişileri tek tek toplayacak

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FBI o kişileri tek tek toplayacak
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Kongre binasında 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan işgalle ilgili soruşturma başlattı.

FBI’ın göstericilerden 55 kişiyi tutukladığı, diğer şüphelilerin de tek tek peşine düşeceği belirtildi. Soruşturmanın en az bir yıl sürmesinin beklendiği ve Başkan Donald Trump ve çevresinin saldırılardaki rolünün de araştırılacağı ileri sürüldü.

Amerikan CNN televizyonu da göstericilerin sosyal medya hesaplarından tespit edildiğini ve bazılarının bu yüzden işlerini kaybettiğini aktardı.

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