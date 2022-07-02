Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

FBI ‘Kripto Kraliçe’nin peşinde

#Ruja Ignatova#FBI#Kripto Para
FBI ‘Kripto Kraliçe’nin peşinde

Bitcoin’e rakip yeni bir kripto para geliştirdiğini söyleyerek dört yıl boyunca 4 milyar dolar para toplayan ‘Kripto Kraliçe’ lakaplı Ruja Ignatova, FBI’ın ‘en çok aranan 10 kişi’ listesine girdi.

Haberin Devamı

Hakkında tutuklama emri çıkarıldığı 2017 yılından sonra bile para toplamaya devam eden Ruja Ignatova, 2014-2018 yılları arasında Pakistan’dan Brezilya’ya, Kanada’dan Norveç’e ve hatta Filistin’e kadar onlarca ülkeden binlerce kişiyi dolandırdı. Temelde bir saadet zinciri olan “OneCoin” isimli girişimini büyütürken Ignatova’nın, kripto para birimlerinin dünya çapında hızla yaygınlaştığı ilk yıllarındaki kafa karışıklığını fırsata çevirdiği belirtiliyor.

LİSTEDEKİ TEK KADIN

Bulgaristan doğumlu Ruja Ignatova, FBI’ın 72 yıllık tarihi bulunan “en çok arananlar listesine” giren 11’inci kadın olurken, tutuklanmasına katkı sağlayacak bilgi verenlere 100 bin dolar ödül vaat edildi.
Ignatova halihazırda bu listedeki tek kadın. Uzmanlara göre kaçarken beraberinde yüz milyonlarca dolar götürebildiği için Ignatova’yı bulmak o kadar kolay değil. FBI, Ignatova’nın estetik ameliyatla görünüşünü değiştirdiğini ve yeni bir kimlik edindiğini düşünüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ruja Ignatova#FBI#Kripto Para

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: NBAde inanılmaz gün Nikola Jokicten tarihe geçen imza, rekor sözleşmeler...

Son dakika: NBA'de inanılmaz gün! Nikola Jokic'ten tarihe geçen imza, rekor sözleşmeler...

#Nikola Jokic
Dikkat Yaz aylarında sıklığı arttı... Kaş kepeği kaş kaybına bile neden oluyor

Dikkat! Yaz aylarında sıklığı arttı... Kaş kepeği kaş kaybına bile neden oluyor

#Sağlık
Son dakika Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

Son dakika! Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

#Asgari Ücret

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: NBAde inanılmaz gün Nikola Jokicten tarihe geçen imza, rekor sözleşmeler...

Son dakika: NBA'de inanılmaz gün! Nikola Jokic'ten tarihe geçen imza, rekor sözleşmeler...

#Nikola Jokic
Dikkat Yaz aylarında sıklığı arttı... Kaş kepeği kaş kaybına bile neden oluyor

Dikkat! Yaz aylarında sıklığı arttı... Kaş kepeği kaş kaybına bile neden oluyor

#Sağlık
Son dakika Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

Son dakika! Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

#Asgari Ücret