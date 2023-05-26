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FBI belgeleri yayınladı... 40 yıllık sır deşifre oldu

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#FBI#ABD#Dünya
FBI belgeleri yayınladı... 40 yıllık sır deşifre oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 09:27

ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) yeni yayınladığı belgelere göre, Kraliçe 2. Elizabeth 1983'te ABD’ye yaptığı bir ziyaret sırasında bir suikast planıyla karşı karşıya kaldı.

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FBI, Kraliçe'nin geçen yılki ölümünün ardından ABD'ye yaptığı seyahatlerle ilgili belgeler yayınladı.

Bu belgeler, ziyaretleri sırasında Kraliçe’nin güvenliğini sağlamaya yardımcı olan FBI'ın İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA) tehditlerinden büyük endişe duyduğunu gösteriyor.

Suikast planı, San Francisco'da bir polis memuruna anlatılmıştı.

Dosyaya göre, San Francisco'daki bir İrlanda barının müdavimi olan memur, orada tanıştığı bir kişiden gelen bir telefon hakkında FBI’ı uyardı.

Memur, bu kişinin kendisine "Kuzey İrlanda'da plastik mermiyle öldürülen" kızının intikamını almak istediğini söylediğini belirtti.

FBI belgeleri yayınladı... 40 yıllık sır deşifre oldu

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Tehdit, 4 Şubat 1983'te, Kraliçe 2. Elizabeth ve eşi Prens Philip'in California ziyaretinden yaklaşık bir ay önce geldi.

Belgeye göre söz konusu kişi, ya Royal Yacht Britannia'ya Golden Gate Köprüsü'nün altından seyrederken bir nesne atarak Kraliçe 2. Elizabeth'e zarar vermeye ya da Yosemite Ulusal Parkı'nı ziyaret ettiği sırada onu öldürmeye çalışacaktı.

Tehdide yanıt olarak Gizli Servis, "yat yaklaşırken Golden Gate Köprüsü'ndeki yürüyüş yollarını kapatmayı" planlamıştı. Yosemite Ulusal Parkı'nda hangi önlemlerin alındığı belli değil, ancak ziyaret planlandığı gibi devam etti. FBI tarafından gözaltılarla ilgili hiçbir ayrıntı yayınlanmadı.

102 sayfalık belge, Amerikan medya kuruluşlarının Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamındaki talebinin ardından Pazartesi günü FBI'ın bilgi sitesi olan Vault'a yüklendi.

Kraliçe 2. Elizabeth’in 1983'te ülkenin batı kıyısına yaptığı ziyaret de dahil olmak üzere ABD'ye yaptığı devlet ziyaretlerinin çoğu, Kuzey İrlanda'daki artan şiddet olayları sırasında geldi.

1976'da Kraliçe, Amerika'nın 200. yıldönümü kutlamaları için New York'taydı.

FBI belgeleri yayınladı... 40 yıllık sır deşifre oldu

Belgeler, Battery Park üzerinde "İngiltere, İrlanda'dan defol" yazılı bir pankartın asılı olduğu küçük bir uçağı uçurduğu için bir pilotun mahkemeye çağrıldığını ortaya koyuyor.

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Dosyalar, FBI'ın Kraliçe'ye yönelik muhtemel tehditlere karşı nasıl tetikte olduğunu gösteriyor.

Kraliçe 2. Elizabeth’in kuzeni Lord Louis Mountbatten, 1979'da İrlanda Cumhuriyeti'nin County Sligo açıklarında bir IRA bombalamasında öldü.

Kraliçe'nin 1989'da Kentucky'ye yaptığı kişisel ziyaretten önce, dahili bir FBI notunda "İrlanda Cumhuriyet Ordusu'ndan İngiliz Monarşisi’ne karşı tehdit olasılığı her zaman mevcuttur" yazıyordu.

Kendisi de yarış atlarına sahip olan Kraliçe'nin, Kentucky Derby de dahil olmak üzere eyaletin binicilik etkinliklerinin tadını çıkarmak için hayatı boyunca Kentucky'yi birkaç kez ziyaret ettiği biliniyor.

1991'deki bir devlet ziyaretinde, Kraliçe'nin dönemin Başkanı George H Bush ile Baltimore Orioles beyzbol maçını izlemesi planlandı.

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FBI, Gizli Servis'i "İrlandalı grupların" stadyumda protestolar planladıkları ve "İrlandalı bir grubun tribünde büyük bir blok için bilet ayırttığı” konusunda uyardı.

FBI, NBC News'e bu hafta yayınlananların yanı sıra "ek belgeler" olabileceğini söyledi, ancak bunların yayınlanması için bir tarih belirtmedi.

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#FBI#ABD#Dünya

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