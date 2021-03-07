Fazla kilolara savaş açan Johnson: En sevdiğim yemek kebap

Yaklaşık bir yıl önce koronavirüs teşhisi konan ve yoğun bakım tedavisinden sonra sağlığına kavuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, aşırı kilo yani obezite ile mücadelede İngiliz basınının ilgi odağı oldu. İngiltere hükümeti geçtiğimiz perşembe ülke genelinde obezite ile mücadele için 100 milyon sterlinlik (1 milyar TL) planı duyururken, bir radyo programına konuk olan Başbakan Johnson, favori yemeğinin ne olduğu sorusuna, “Bence kebap. Kebap sağlıklı mı” diye şaka yaparak yanıt verdi.

‘PEYNİRİ KESTİM’

56 yaşındaki başbakan radyo programından önce hükümetin obezite karşıtı planını desteklemek için paylaştığı Twitter mesajında, “Pek çok şey yapıyorum. Aslında kilo vermek, daha fit ve sağlıklı hissetmek için yapabileceğim her şeyi yapıyorum. Yaptıklarım ise daha az karbonhidrat yemek, çikolatadan kaçınmak, geç saatte peynire son vermek gibi şeyler. Koşu için erken kalkıyorum ve sonuç bildiğiniz gibi, biraz kilo verdim. Ve kendimi çok daha enerjik hissediyorum. Benim durumumda olan ve kilo vermek isteyen pek çok kişi olduğunu biliyorum” dedi.



O REKLAMLARA YASAK

Koronavirüsü atlattığı geçen yazdan bu yana Johnson’ın yaklaşık 6.5 kilo verdiği açıklanmıştı. Johnson hükümetinin planında çocukları korumak için abur cubur gıda reklamlarına 21.00’den önce yasak koyma, restoran menülerinde zorunlu kalori etiketleri gibi önlemler yer alıyor.

SAĞLIKLI KEBAP MÜMKÜN

Beslenme uzmanı ve diyetisyen Ece Köprülü: Kebap ekstra yağ eklenip pişirilmediğinde, yani direk et şeklinde ızgara yapıldığında gayet sağlıklı bir yiyecek olabilir. Özellikle çöp şiş, kuzu şiş, tavuk şiş gibi tercihler daha sağlıklı olur. Ama Urfa, Adana gibi daha yağlı olanlar tercih edilecekse de yanında mutlaka bol salata ile tüketilerek etin ve yağın sindirimi kolaylaştırılabilir. Ek olarak yanında kalorisi yüksek olan yağlı ve/veya taze sıcak pideler, ekmekler veya kızartma/yağlı mezeler tüketilmezse, daha da sağlıklı olur.

EN SAĞLIKLISI DANA ŞİŞ

Beslenme uzmanı ve diyetisyen Gamze Şanlı Ak: Kebap ızgara şeklinde tüketilirse elbette sağlıklı bir ürün. Ancak Adana, Urfa gibi kebaplar için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Izgarada yapılan kızartma olmayan etler daha sağlıklı. Biz danışanlarımıza et şiş kebap öneriyoruz. Özellikle de dana şiş kebap, en sağlıklı kebaptır. Çünkü en az yağ oranı dana şişte bulunuyor. Kuzu şiş kendi yapısından kaynaklı daha yağlı. İngiltere Başbakanı Johnson ızgara dana şişi kastediyorsa elbette sağlıklı bir besin.