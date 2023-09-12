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Fas'taki deprem felaketinde can kaybı artıyor: 2 bin 901 kişi hayatını kaybetti

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#Fas#Deprem#El-Huz
Fastaki deprem felaketinde can kaybı artıyor: 2 bin 901 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 17:01

Fas’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Fas İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 901’e, yaralı sayısının ise 5 bin 530’a yükseldiği bildirildi.

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Fas İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, El-Huz bölgesinde 8 Eylül’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı bugün itibarıyla 2 bin 901’e, yaralıların sayısı ise 5 bin 530’a yükseldi.

Yetkililer, deprem sonrasında yaralananların kurtarılması, tahliye edilmesi ve tedavilerin yapılması, hasar gören yolların açılması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

İspanya, İngiltere ve Katar devletlerinin arama kurtarma ekipleri ise bölgede çalışmalarına devam ediyor.

 

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#Fas#Deprem#El-Huz

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