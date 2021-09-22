Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bazı Aşklar Yenik BaşlarBazı Aşklar Yenik Başlar#Özgür Aras
Polisi şehit edip, 2 kişiyi öldüren sanığa 1i ağırlaştırılmış 3 kez müebbetPolisi şehit edip, 2 kişiyi öldüren sanığa 1'i ağırlaştırılmış 3 kez müebbet#Bursa
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştüİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Bakan Varan: Geleceği yakalamanın derdindeyizBakan Varan: Geleceği yakalamanın derdindeyiz#TEKNOFEST 2021
Trumptan öz yeğenine 100 milyon dolarlık tazminat davasıTrump'tan öz yeğenine 100 milyon dolarlık tazminat davası!#Donald Trump
Rıza Çalımbay, Sivasspor taraftarından destek istiyorRıza Çalımbay, Sivasspor taraftarından destek istiyor#Sivasspor
Son dakika: Beşiktaştan sert açıklama Balotelli, hakem ve Rosiere kırmızı kart...Son dakika: Beşiktaş'tan sert açıklama! Balotelli, hakem ve Rosier'e kırmızı kart...#Beşiktaş
Fasta yeni koalisyon hükümeti için anlaşmaya varıldıFas'ta yeni koalisyon hükümeti için anlaşmaya varıldı#Fas
Çin, kömür yakıtlı enerji projelerini desteklemeyecekÇin, kömür yakıtlı enerji projelerini desteklemeyecek#Küresel Emisyon
Ünlü oyuncu Uma Thurma hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmazÜnlü oyuncu Uma Thurma hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmaz#Uma Thurman
HABERLERDünya Haberleri

Fas'ta yeni koalisyon hükümeti için anlaşmaya varıldı

#Fas #Seçim #Dünya
Fasta yeni koalisyon hükümeti için anlaşmaya varıldı

Fas'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Milli Bağımsızlar Birliği Partisi (RNI) lideri Aziz Ahnuş, yeni koalisyonu oluşturma noktasında "Asalet ve Çağdaşlık Partisi" ve "İstiklal Partisi" ile anlaştıklarını duyurdu.

Haberin Devamı

Ahnuş, RNI'nın başkent Rabat'taki genel merkezinde, Asalet ve Çağdaşlık Partisi Genel Sekreteri Abdullatif Vehbi ve İstiklal Partisi Genel Sekreteri Nizar Bereke'nin de katılımıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

Üç partinin bakanlıkların belirlenmesi için görüşmelere başladığını aktaran Ahnuş, "koalisyonun çalışmaları için yol haritası olacak hükümet programının uygulamasında ortak çalışılacağını" ifade etti.

Fasta nihai seçim sonuçları açıklandı

İlgili Haber:Fas'ta nihai seçim sonuçları açıklandı

Ortak basın toplantısında söz alan Asalet ve Çağdaşlık Partisi Genel Sekreteri Vehbi de "Koalisyonun sorumluluğu büyük çünkü vatandaşların ekonomi, sosyal haklar ve özgürlükler noktasında beklentileri yüksek." diye konuştu.

Vehbi, daha iyi bir gelecek için her alanda çalışan, güçlü ve uyumlu bir hükümetin şart olduğunu belirtti.

Fas'ta 8 Eylül'de gerçekleştirilen genel seçimlerde RNI 102 sandalye kazanarak seçimi birinci parti olarak tamamlamıştı.

Asalet ve Çağdaşlık Partisi 86 milletvekiliyle ikinci sırada, İstiklal Partisi de 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer almıştı.

Haberin Devamı

Meclise 35 milletvekili gönderen Sosyalist Birlik dördüncü, 29 milletvekili çıkaran Halk Hareketi beşinci, 21 sandalye elde eden İlerleme ve Sosyalizm de altıncı sıraya yerleşmişti.

Mecliste 18 sandalye elde eden Anayasal Birlik Partisi yedinci sırada yer alırken, 2016 yılı seçimlerinde 125 milletvekili çıkaran iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi ise 13 sandalye ile sekizinci sıraya gerilemişti. Geri kalan 10 sandalye ise diğer partiler arasında paylaşılmıştı.

İlgili Haberler:

Selçuk Bayraktar tarih verdi! 2022'de göklerde...Dünya bu hareketi konuşuyor! Şoke eden yorum: Sergen Yalçın...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afgan mülteci mesajı: 300 binden fazla var

Kral 6. Muhammed, nihai seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 10 Eylül'de hükümeti kurma görevini seçimin kazananı RNI lideri Ahnuş'a vermişti.

Ahnuş, görevin kendisine verilmesinin ardından ülkedeki siyasi partilerle görüşmelere başlamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fas #Seçim #Dünya