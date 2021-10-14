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Fas’ta yeni koalisyon hükümeti güvenoyu aldı

#Fas#Dünya#Afrika
Fas’ta yeni koalisyon hükümeti güvenoyu aldı

Fas'ta Başbakan Ahnuş liderliğindeki koalisyon hükümetine 395 milletvekilinin 213'ü güvenoyu verdi.

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Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Reşit el-Talib el-Alemi, meclis oturumunun ardından yapılan oylamada, Başbakan Aziz Ahnuş hükümetinin toplam 395 milletvekilinin 213’ünden güvenoyu aldığını duyurdu.

Oylamada 64 milletvekilinin yeni koalisyon hükümet için olumsuz görüş bildirdiğini kaydeden Alemi, bir milletvekilinin ise çekimser oy kullandığını belirtti.

Fas'ta 8 Eylül'de yapılan genel seçimleri 102 milletvekilli çıkaran Milli Bağımsızlar Birliği Partisi (RNI) birinci sırada tamamlamıştı. Asalet ve Çağdaşlık Partisi 86 milletvekiliyle ikinci, İstiklal Partisi ise 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer almıştı.

RNI lideri Aziz Ahnuş, 22 Eylül’de yaptığı açıklamayla yeni koalisyonu oluşturma noktasında "Asalet ve Çağdaşlık Partisi" ve "İstiklal Partisi" ile anlaştıklarını duyurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed, 7 Ekim’de Aziz Ahnuş liderliğindeki yeni hükümeti onaylamıştı.

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#Fas#Dünya#Afrika

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