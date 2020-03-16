Fas'ta Corona Virüs nedeniyle restoran, sinema, spor ve eğlence mekanları kapatılıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki tüm restoran ve sinemalar ile spor ve eğlence mekanlarının bugün akşam saatlerinden itibaren kapatılacağı belirtildi.

Kararın halkın günlük yaşamı için gerekli malzeme ve ürünlerin satıldığı çarşı, pazar ve dükkanlar ile evlere servis hizmeti sunan restoranları kapsamadığı aktarılan açıklamada, halka "sorumlu davranmaları, bu olağanüstü durum için alınan önlemlere uymaları ve kalabalık alanlardan uzak durmaya çalışmaları" çağrısında bulunuldu.

Uygulamanın yeni bir duyuruya kadar geçerli olacağı kaydedildi.

Yeni tip Corona Virüs vakasının 29'a yükseldiği Fas'ta son olarak Ekipman, Ulaştırma, Lojistik ve Su Bakanı Abdulkadir Amara'ya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.