Fas için umutlar tükeniyor

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BBC’nin haberine göre, Atlas Dağları’nın üzerindeki küçük Algou köyüne üç gün sonra ulaşan İspanyol itfaiyeciler, umut kalmadığını söyledi.

TÜRKİYE YORUMU

6 Şubat depremleri yaşandığında Türkiye’ye yardıma gelen İspanyol ekipten itfaiyeci Juan Lopez ikinci deprem görevi için Fas’a gitti. Juan Lopes, “Burada bizim yapabileceğimiz bir şey yok” dedi. “Burada, evler taşlardan yapılıyor. Türkiye’de çelikten yapılıyorlardı ve çok daha kuvvetlilerdi. Burada kimseyi bulamayacağız” diyen Lopes’i çalışma arkadaşları yavaşça başlarını sallayarak onayladı. Ait Hmid köyünde depremde kurtulan Ömer Ait Mahti, “Yardıma çok ihtiyacımız var. Kimden gelirse gelsin, yardıma ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Öte yandan sadece İngiltere, Katar, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden kurtarma ekiplerinin yardıma gelmesine izin veren Fas yönetimi tepki çekiyor.

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KIZILHAÇ’TAN ÇAĞRI

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu küresel operasyonlar direktörü Caroline Holt,Fas için acil 100 milyon İsveç Frangı (3 milyar TL) yardım çağrısında bulundu.