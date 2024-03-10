F-35’ler nükleer bomba taşıyabilecek

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Haberi ‘Breaking Defense’ haber sitesi duyurdu. Aslında bu yetkinin 12 Ekim 2023’te verildiği, şimdi açıklandığı belirtildi. F-35 Ortak Program Ofisi’nden yapılan açıklamalarda yetkinin planlanandan önce verildiği aktarıldı. İlk kez hayalet uçak diye anılan savaş uçaklarından birine nükleer bomba taşıma kapasitesi eklendiği belirtilirken F-35’lerin B61-12 nükleer bombalarından taşıyacağı kaydedildi.

Böylece F-35A’ların hem konvansiyonel, hem de nükleer silah taşıma kapasitesine sahip olacağı ifade ediliyor. Halihazırda avcı uçağı sınıfında F-15E ve F-16 savaş uçaklarında nükleer silah taşıma kabiliyeti bulunabiliyor, ancak ilk kez hayalet teknolojine sahip uçaklara bu özellik eklenmiş oluyor.