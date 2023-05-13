Eurovision’dan Zelenski’ye izin çıkmadı

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Liverpool şehrinde bu akşam düzenlenecek yarışma finali öncesi Zelenski, video mesaj yoluyla izleyicilere hitap etmek istemişti. Avrupa Yayın Birliği (EBU), “Eurovision, uluslararası bir eğlence programıdır. Yarışmanın mihenk taşlarından biri, etkinliğin politik olmayan doğasıdır” dedi. Zelenski’nin daha önce Oscar törenleri için yaptığı konuşma talebi de kabul edilmemişti. Öte yandan işgalin başından beri Kiev’e büyük destek veren İngiliz hükümeti, karardan üzüntü duyduklarını bildirdi.