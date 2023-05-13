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Eurovision’dan Zelenski’ye izin çıkmadı

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#Ukrayna#Volodimir Zelenski#Eurovision
Eurovision’dan Zelenski’ye izin çıkmadı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 07:00

Geçen yıl Ukrayna temsilcisi birinci olduğu halde devam eden savaş nedeniyle ikinci İngiltere’nin ev sahipliğinde düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması finalinde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin konuşma talebi reddedildi.

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Liverpool şehrinde bu akşam düzenlenecek yarışma finali öncesi Zelenski, video mesaj yoluyla izleyicilere hitap etmek istemişti. Avrupa Yayın Birliği (EBU), “Eurovision, uluslararası bir eğlence programıdır. Yarışmanın mihenk taşlarından biri, etkinliğin politik olmayan doğasıdır” dedi. Zelenski’nin daha önce Oscar törenleri için yaptığı konuşma talebi de kabul edilmemişti. Öte yandan işgalin başından beri Kiev’e büyük destek veren İngiliz hükümeti, karardan üzüntü duyduklarını bildirdi.

 

 

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#Ukrayna#Volodimir Zelenski#Eurovision

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