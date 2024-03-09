×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Eurovision’dan İsrail’e onay  

Güncelleme Tarihi:

#Eurovision#Gazze#İsveç
Eurovision’dan İsrail’e onay
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2024 07:00

Eurovision Şarkı Yarışması’nın düzenleyicisi olan Avrupa Yayın Birliği (EBU), tüm yapılan çağrılara rağmen İsrail’in Eurovision’a katılmasına izin verdiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Şarkıcı Eden Golan’ın ‘Hurricane’ adlı şarkısı, mayıs ayında İsveç’in Malmö kentinde gerçekleştirecek yarışmada İsrail’i temsil edecek. Golan’ın önceki şarkıları ‘Dance Forever’ ve ‘October Rain’ ise EBU tarafından siyasi bulunduğu için reddedilmiş, şarkının sözlerinde değişikliğe gidilmesi istenmişti. İsrailli kamu yayıncısı Kan, şarkı sözlerinin değiştirilmeyeceğini duyursa da Cumhurbaşkanı Isaac Herzon’un devreye girmesiyle siyasi atıflı cümleler şarkıdan çıkarıldı. Öte yandan Gazze’de devam eden katliam sebebiyle, başta İzlanda ve Belçika tarafından, Ukrayna’ya savaş açan Rusya gibi, İsrail’in de yarışmadan men edilmesi talep edilmiş, EBU’nun bu yönde bir tavır almaması ise tepki çekmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eurovision#Gazze#İsveç

BAKMADAN GEÇME!