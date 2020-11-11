Etiyopya ordusu yaklaşık 550 isyancıyı öldürdü

Etiyopya devlet televizyonu EBC'nin haberine göre, Tümgeneral Belay Seyoum, 4 Kasım'da başlayan operasyonda şimdiye kadar 550 isyancı gücün öldürüldüğünü ve sadece bugün 29 kişinin sağ yakalandığını açıkladı.

Çok sayıda askeri mühimmat ve aracın da ele geçirildiğini aktaran Seyoum, Dansha, Tirkan, Baeker, Rawuyan ve Humera kasabalarının ulusal ordunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.

SUDAN'DAN AYRILIKÇI TİGRAY BÖLGESİNE OPERASYON DÜZENLEYEN ETİYOPYA'YA DESTEK

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, kuzeydeki ayrılıkçı Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik operasyon düzenleyen Etiyopya hükümetine desteğini açıkladı.

Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Burhan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Özel Temsilcisi ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Gedu Andargachew'i ofisinde kabul etti.

Burhan, mevcut durumda Sudan ve halkının komşusu Etiyopya ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Andargachew de iki ülke ilişkilerini güçlendirmenin ve iş birliğini ilerletmenin önemine işaret etti.

Sudan medyası, Etiyopya ordusunun, Tigray bölgesinde yerel yönetimi devirmek için düzenlediği askeri operasyon nedeniyle aralarında askerlerin de bulunduğu onlarca Etiyopyalının Sudan'a sığındığını, bölgede 6 bin kadar Sudan askerinin konuşlandığını yazmıştı.

Sudan Savunma Bakanı Tümgeneral Yasin İbrahim, yaptığı açıklamada, ülkesinin Etiyopya'daki çatışmanın sonuçlarından duyduğu endişeyi dile getirerek, tüm tarafları aklıselim davranmaya, barışçıl çözüm aramaya ve itidalli olmaya çağırmıştı.

Sudan'ın Kesele ve Kadarif eyalet yönetimleri de geçen hafta Etiyopya sınırını kapatmıştı.

Sudanlı yetkililer, çatışmalar nedeniyle yaşanabilecek göç dalgasına karşı sığınmacılar için kamp hazırlıklarına başladıklarını açıklamıştı.

TİGRAY EYALETİNE ASKERİ OPERASYONUN İLK AŞAMASI TAMAMLANDI

Federal hükümetin Tigray eyaletinde başlattığı askeri operasyonun ilk aşaması cuma günü tamamlandı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldıran ve savaş açan Tigray Halk Kurtuluş Cephesine karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Duyurunun hemen ardından Etiyopya Bakanlar Kurulu, Tigray eyaletinde 6 ay süreyle OHAL ilan etmişti.

Afrika'nın en kalabalık ikinci ülkesi olan Etiyopya'daki çatışmaların iç savaşa yol açması ve ülkeyi istikrarsızlaştırmasından endişe ediliyor.

TİGRAYLAR BİR DÖNEM ÜLKE SİYASETİNE HAKİMDİ

Oromo etnik kökenli ilk Başbakan Abiy Ahmed, 2018'de iktidara gelmeden önce TPLF, iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibiydi.

Oromolar 100 milyon civarındaki nüfusun yaklaşık yüzde 35'ini temsil ederken, Etiyopya'nın 11 yönetim bölgesinden kuzeydeki Tigray bölgesi sakinleri ise nüfusun yaklaşık yüzde 6'sını oluşturuyor.

Son dönemde, ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan 2019'da ayrılmıştı.

TPLF, hükümetin seçimleri erteleme kararına uymayarak eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından merkezi yönetim, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

ETİYOPYA’DAKİ ÇATIŞMALAR NEDENİYLE KOMŞU SUDAN’A SIĞINMACI AKINI BAŞLADI

Sudan resmi haber ajansı SUNA'da yer alan haberde Nil Nehri’nin Etiyopya tarafında Sudan içindeki güvenli bölgelere geçmeyi bekleyenlerin olduğu ve bu sayının giderek arttığı aktarıldı.

Sudanlı yetkililer, önümüzdeki günlerde 200 binden fazla Etiyopyalının çatışmalar nedeniyle Sudan’a geçebileceğini öngörüyor.

Bölgedeki mevcut kampların kapasitesinin ve şartlarının yetersizliği yetkilileri endişelendiriyor.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Özel Temsilcisi ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Gedu Andargachew, bugün, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile Başbakan Abdullah Hamduk’u bölgedeki gelişmeler hakkında bilgilendirmişti.