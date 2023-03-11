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Et yiyen bakteri nedeni ile yüzünün yarısını kaybetti! 'Yaşadığım korkunç olay sayesinde aşkı buldum'

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#Et Yiyen Bakteri#Donna Corden#İngiltere
Et yiyen bakteri nedeni ile yüzünün yarısını kaybetti Yaşadığım korkunç olay sayesinde aşkı buldum
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 16:33

Nekrotizan fasiit (et yiyen bakteri) nedeni ile yüzünün yarısını kaybeden 51 yaşındaki İngiliz kadın geçirdiği 15 ameliyat sonrası hayata döndü. Geçirdiği korkunç olay sonrası aşkı bulduğunu anlatan kadın önümüzdeki Haziran evleneceğinin müjdesini verdi.

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İngiltere'nin Leeds kentinde yaşayan 3 çocuk annesi Donna Corden, 2018 yılında et yiyen bakteri yüzünden yüzünün yarısını kaybetti.

51 yaşındaki talihsiz kadın, mutfakta geçirdiği ufak bir kaza sonrası kaşının üzerinde oluşan yarayı çok da önemsememişti, ancak kazadan iki gün sonra yara siyaha dönüşmeye başladı ve Donna'nın kabusu başladı:

"Gözüm morarmıştı ve yüzüm şişmeye başlamıştı ama yaranın olduğu yerin yakınında bile değildi bu şişlik. Daha sonra gözümün altında siyah kabarcıklar oluşmaya başladı."

Et yiyen bakteri nedeni ile yüzünün yarısını kaybetti Yaşadığım korkunç olay sayesinde aşkı buldum

4 GÜN KOMADA KALDI, SEBEBİ: ET YİYEN BAKTERİ

Giderek daha çok rahatsızlanan Donna kızını aradı ve o akşam hastaneye kaldırıldı. Doktorlar kadının yüzünün bu hale gelmesinin sebebinin nekrotizan fasiit (et yiyen bakteri) olduğunu söylediler.

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Cildi siyaha dönen Donna'yı acilen ameliyata alan doktorlar çürüyen eti kesip çıkarmayı başardılar ancak kadın ameliyat sonrası böbrek yetmezliği ve sepsis geçirdi. Uzmanların hayatta kalamayacağını belirten anne 4 gün komada kaldıktan sonra gözlerini açtı.

Et yiyen bakteri nedeni ile yüzünün yarısını kaybetti Yaşadığım korkunç olay sayesinde aşkı buldum

ŞİMDİYE KADAR 15 AMELİYAT GEÇİRDİ

Bir kaç hafta yaşam desteğinde kalan Donn, o zamandan beri yüzünü düzeltmek için 15 ameliyat geçirdi ve önünde geçirmesi gereken bir kaç ameliyat daha var.

İngiliz Dailystar gazetesine korkunç tecrübesinden sonra yaşadıklarını anlatan kadın, yüzüne yapılan nakil işlemleri sonrası çok daha iyi görünüyor. Üstelik verecek iyi haberleri de var...

Et yiyen bakteri nedeni ile yüzünün yarısını kaybetti Yaşadığım korkunç olay sayesinde aşkı buldum

Donna eski bir arkadaşının yaşadığı şeylerden sonra onu aradığını ve daha sonra aralarında bir aşk doğduğunu söyledi

"YAŞADIĞIM KORKUNÇ OLAY SAYESİNDE AŞKI BULDUM"

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Yüzünün neredeyse yarısını kaybettikten sonra bir daha hayatına kimsenin girmeyeceğini düşünen Donna gazeteye yaptığı açıklamada yeni biri ile tanıştığını ve çok yakın zamanda evleneceğini açıkladı.

Yaşadığı korkunç olay nedeni ölümün kıyısından dönen Donna yine bu sayede aşkı bulduğunu belirtti ve sevgilisi James Olsen ile önümüzdeki Haziran ayında evlenecekleriniduyurdu. 

NEKROTİZAN FASİİT NEDİR?

Nekrotizan fasiit, cilt altı ve fasyayı tutan ve hızlı ilerleyen derin doku enfeksiyonudur.

et yiyen bakteri olarak da bilinen nekrotizan fasiit, son derece nadir görülen bir durum. Ölüme varan sonuçlar doğuran hastalığın ilk cilt değişiklikleri selülit veya apseye benzer, bu nedenle erken aşamada tanısı zordur.

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Küçük kırmızı kabarcıklarla başlayan hastalık ter, ateş ve grip gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Organ yetmezliği ve şoka girmeye yol açıyor.

Risk faktörleri arasında diyabet, kanser, obezite yer alırken hastanın hayatta kalma şansını artırmak için en kısa zamanda müdahale edilmesi gerekiyor. 

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#Et Yiyen Bakteri#Donna Corden#İngiltere

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