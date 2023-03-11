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'Patlamada hayatımı 7 yaşındaki kızım kurtardı: Baba arabadan inmelisin'

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#Benjamin Hall#Ukrayna#Savaş
Patlamada hayatımı 7 yaşındaki kızım kurtardı: Baba arabadan inmelisin
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 12:08

Ukrayna'da meydana gelen bir patlamada ölümcül bir şekilde yaralanan savaş muhabiri Benjamin Hall'ın yaptığı açıklamalar ABD'de gündem oldu...

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Deneyimli savaş muhabiri Benjamin Hall, Suriye, Irak, Afganistan gibi sıcak çatışmaların yaşandığı bölgelerde görev yaptıktan sonra geçtiğimiz sene Mart ayındasavaşın patlak verdiği Ukrayna'da görevlendirdi.

Fox News için kameraman arkadaşı Pierre Zakrzewski ile bölgeye giden 40 yaşındaki muhabir yerel halkın savaş hikayelerini anlatırken birden kendini manşetlerin diğer ucunda buldu: 'Fox News Muhabiri Benjamin Hall Ukrayna'da ağır yaralandı'

Patlamada hayatımı 7 yaşındaki kızım kurtardı: Baba arabadan inmelisin

BACAĞINI, AYAĞINI VE GÖZÜNÜ KAYBETTİ

15 yıldır uluslararası çatışmalar hakkında haber yapan ABD'li muhabir, Ukrayna'da meydana gelen bir bombalı saldırıda, bacağını, gözünü ve ayağını kaybetti. Ellerinden biri ise işlevini tamamen yitirdi.

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Bir yıl içerisinde yaklaşık 30 ameliyat geçiren ve protez bacağı ile yeniden yürümeye başlayan üç çocuk babası adamın People dergisi ve New York Post gazetesine yaptığı açıklamalar ABD'de büyük yankı uyandırdı.

PATLAMA ANINI ANLATTI

People dergisinde kendini şanslı hissettiğini belirten Hall "Yaralarıma bakıyorum ve onlar için zerre kadar endişelenmiyorum çünkü burada ailemle birlikteyim. Artık dünyaya çok daha güvenli bir şekilde bakıyorum, her şeyin üstesinden gelebileceğimi biliyorum" derken, New York Post gazetesine kokunç olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

ABD'li muhabir Ukrayna'daki görevi henüz 2 haftayı doldurmuşken Rus saldırısında yok edilmiş bir kasabanın görüntülerini almak için Kiev'den ayrıldı. 55 yaşındaki kameraman arkadaşı Zakrzewski ve 24 yaşındaki Ukraynalı Oleksandra Kuvshynova ile Horenka kasabasından geçerken arabaları bir patlama sesi ile sarsıldı.

Patlamada hayatımı 7 yaşındaki kızım kurtardı: Baba arabadan inmelisin

Benjamin Hall ve kameraman arkadaşı Pierre Zakrzewski

AĞIR YARALIYKEN TANIDIK BİR SES DUYDU: BABA ARABADAN İNMELİSİN

İçinde bulundukları araç seyrine devam ederken ikinci bomba tepelerinde ıslık çalarak hemen yanlarına düştü. Patlamanın etkisi ile derin ve sonsuz bir karanlığa kaydığını hisseden Hall bilincini kaybetti. Ancak daha sonra ona arabadan inmesi için yalvaran tanıdık bir ses duydu.

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Arabanın içinde ağır yaralı yatarken 7 yaşındaki hızı Honor, 5 yaşındaki kızı Iris ve 3 yaşındaki kızı Hero'yu gördüğünü anlatan Hall, "Honor bana doğru geldi. Onu görebiliyordum, hissedebiliyordum. Bana 'babacım arabadan çıkmalısın' dedi" ifadelerini kullandı ve sözlerine şöyle devam etti;

"Birdenbire bir farkındalık yaşadım, ses, koku ve ışıklar geri geldi. Bir arabanın içindeydim, arabanın sağ kapısı açıktı. Demek ki Zakrzewski çıkmıştı, sıra bendeydi. Arabadan önce kafamı çıkardım, daha sonra vücudumun geri kalanını. Ve tam o sırada boom, üçüncü bir patlama..."

Patlamada hayatımı 7 yaşındaki kızım kurtardı: Baba arabadan inmelisin

"KOPMUŞ BACAĞIMIN FOTOĞRAFINI ÇEKTİM"

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Patlama sonrası alevler içinde kalan muhabir içgüdüsel olarak elleri ile üstündeki alevleri söndürmeye çalıştığını anlattı ve "O anda sağ bacağımın gitmiş olduğunu gördüm, sadece deri parçasından sarkan bir kemik görünüyordu. Gazetecilik refleksi ile kopmuş bacağımın fotoğrafını çektim ancak daha sonra karım ve çocuklarım görürse üzülürler diye sildim" dedi.

HAYATINI KAYBEDEN ARKADAŞININ SON SÖZÜ 'RUSLAR' OLDU

Bir bacağı kopan, gözüne ve boynuna şarapnel parçaları saplanan Hall, birkaç metre ötede yerde yatan kameramanı Zakrzewski'yi gördü. Zakrzewski yattığı yerden yoldan geçen bir aracı durdururken 'Ruslar' dedi. Bu sözler Hall'ın kameraman arkadaşından duyduğu son sözler olacaktı...

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Arkadaşının ölmeden önce yoldan çevirdiği araç Ukrayna Özel Kuvvetleri'ne aitti. Ağır yaralı muhabir hemen Kiev'deki bir hastaneye kaldırıldı oradan da Teksas'taki Brooke Army Tıp Merkezine transfer edildi.

Patlamada hayatımı 7 yaşındaki kızım kurtardı: Baba arabadan inmelisin

HAYATINI KIZININ KURTARDIĞINA İNANIYOR

Patlamanın üzerinden neredeyse bir yıl geçtikten sonra konuşan Hall o gün orada "ölüme yakın bir deneyim" yaşayıp yaşamadığından emin değil ancak hayatını kurtaran kişinin kızı olduğuna kesinlikle inanıyor.

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