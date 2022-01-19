Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'nun pasaportuna el konuldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Açıklamalar peş peşe geliyor... Çok sayıda kentte okullar tatilAçıklamalar peş peşe geliyor... Çok sayıda kentte okullar tatil#Kar Yağışı
Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAPOmicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP#Omicron
Yusuf Yazıcı imzayı attı, yerine gelen isim şaşırttıYusuf Yazıcı imzayı attı, yerine gelen isim şaşırttı!#Transfer
Erdoğan: Bir daha dalgalanmalar yaşanmasın diye gereken her türlü tedbiri alıyoruzErdoğan: Bir daha dalgalanmalar yaşanmasın diye gereken her türlü tedbiri alıyoruz#Kabine Toplantısı
Canlı: Trabzonda tempo yüksek Skor...Canlı: Trabzon'da tempo yüksek! Skor...#Süper Lig
Vakalar 70 binin üstünde... Son durum belli oldu, 65 yaş için kritik uyarıVakalar 70 binin üstünde... Son durum belli oldu, 65 yaş için kritik uyarı!#Koronavirüs
Canlı | Kadıköyde gol sesi Skor...Canlı | Kadıköy'de gol sesi! Skor...#Fenerbahçe-Altay Maçı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhtarlara maaş müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhtarlara maaş müjdesi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kar yağışı sonrası inanılmaz görüntü Yer: KastamonuKar yağışı sonrası inanılmaz görüntü! Yer: Kastamonu#Kastamonu
Yine aynı skandal Hayır cevabını alınca doktora saldırdıYine aynı skandal! 'Hayır' cevabını alınca doktora saldırdı#Erzincan
Bakırköy’de korku dolu anlar... Canını zor kurtardı Bakırköy’de korku dolu anlar... Canını zor kurtardı#Sedat Karaağaç
İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı Cuma akşamı başlayacak ve kuvvetli olacakİstanbul için yeni kar yağışı uyarısı! Cuma akşamı başlayacak ve kuvvetli olacak#Meteoroloji
Kâbus senaryosu gerçek oldu: Topyekûn işgalKâbus senaryosu gerçek oldu: Topyekûn işgal! #RUSYA
Kritik karar yarın Merkez Bankası ne yapacak İşte beklentiler...Kritik karar yarın! Merkez Bankası ne yapacak? İşte beklentiler...#Merkez Bankası
17 yıllık Özcan Deniz efsanesi Yeniden gündemde...17 yıllık Özcan Deniz efsanesi! Yeniden gündemde... #Hukuk Efsaneleri
HABERLERDünya Haberleri

Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'nun pasaportuna el konuldu

#Petro Poroşenko#Ukrayna#Mahkeme
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenkonun pasaportuna el konuldu

Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun “vatan hainliği” ve “teröristlere yardım” suçlarından yargılandığı davada pasaportuna el konulmasına karar verildi.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz Pazartesi günü Ukrayna’nın başkenti Kiev’e dönen ve hemen mahkemeye çıkarılan eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun yargılandığı dava bugün sonuçlandı. Eski Devlet Başkanı Poroşenko hakkında Peçerska Mahkemesi pasaportuna el konulmasına karar vererek “bulunduğu bölgeyi terk etmeme” cezası verdi. Davanın bir sonraki duruşma tarihi ise 19 Mart olarak belirlendi.

Peçerska Mahkemesi, Poroşenko’nun Donbas Bölgesi’ndeki ayrılıkçılarla bağlantısı olduğu ve onlara maddi destek sağladığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarmış ve bu kararın ardından Poroşenko, Ukrayna İstihbarat Servisinin (SBU) arananlar listesine girmişti. Bir süredir yurtdışında olan eski Devlet Başkanı Poroşenko, geçtiğimiz Pazartesi Kiev’e dönmesinin arından mahkemeye çıkarılmış ve duruşması bugüne ertelenmişti.

Haberin Devamı

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Poroşenko, duruşmada uyuyakaldı
daha fazla video içinUkrayna’nın eski Devlet Başkanı Poroşenko, duruşmada uyuyakaldı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Petro Poroşenko#Ukrayna#Mahkeme

BAKMADAN GEÇME!

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

#Omicron
Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga

BAKMADAN GEÇME!

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP

#Omicron
Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga