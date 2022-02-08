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Eski dünya şampiyonu boksöre silahlı saldırı

#Robert Easter Jr#Soygun#Dünya Şampiyonu
Eski dünya şampiyonu boksöre silahlı saldırı

Uluslararası Boks Federasyonu eski hafif sıklet şampiyonu Robert Easter Jr, ABD'nin Ohio eyaletinde soyguncuların silahlı saldırısına uğradı. Easter'ın kaldırıldığı hastanede tedavi altında olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Olay Robert Easter Jr'ın memleketi Ohio Toledo'da meydana geldi. Yerel saate göre 18:30 sıralarında yolda yürürken arkasından yaklaşan bir şüpheli Easter'dan üzerindeki mücevherleri istedi.

Yaşanan kısa bir tartışma sonrası 31 yaşındaki şampiyon kaçmaya çalıştı ancak soyguncular arkasından defalarca kez ateş etti.

2 ALTIN ZİNCİR, 3 ELMAS YÜZÜK VE CEP TELEFONU

Easter vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, şüpheli iki altın zincir, üç elmas yüzük ve cep telefonunu alarak olay yerinden ayrıldı.

Eski dünya şampiyonu boksöre silahlı saldırı
HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Easter şu anda kaldırıldığı hastanede tedavi altında. Cincinnati hastanesinden yapılan açıklamada şampiyonun vücuduna 3 kurşun isabet ettiği ve ameliyat olduğu belirtildi.

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Easter'ın babası ve yardımcı antrenörü Robert Sr de olayı doğrularken, genç adamın aldığı birden fazla kurşun yarasına rağmen durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

'ÇOK ACI ÇEKİYORUM'

Pazartesi günü erken saatlerde durumu ile ilgili açıklama yapan Easter sosyal medya hesabından "Çok acı çekiyorum" mesajını paylaştı.

Eski dünya şampiyonu boksöre silahlı saldırı

Bu yaz öncesi ringlere dönmek için sıkı bir şekilde çalışan Easter'ın antrenmanları geçirdiği ameliyat sonrası belirsiz bir süreyle askıya alındı.

31 yaşındaki Easter, 2016 yılında Richard Commey'i yenerek Uluslararası Boks Federasyonu hafif sıklet şampiyonu unvanını kazanmıştı.

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