Eski Bakan Pompeo: ABD, Türkiye’ye F-16 da satamaz

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Yunan devlet televizyonu ERT’ye konuşan Pompeo, F-16’larla ilgili soruyu “Böyle bir talebin, ABD Hasımlarına Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası’nı (CAATSA) ihlal ettiğinden, incelenme-ye bile alınmaması gerekir. ABD hükümeti bizim de yaptığımız gibi yasaya uymalıdır. Bunu da yapacağına inanıyorum” şeklinde yanıtladı. Öte yandan ABD Kongresi’nin 41 üyesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e Türkiye’ye F-16’ların satılmaması yönünde bir mektup gönderdi. Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi aldığı gerekçesiyle CAATSA yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan ve F-35 projesinden çıkarılan Türkiye, ABD’den F-35’ler için ödediği paranın geri verilmesi ya da kendisine F-16 satılmasını istiyor.