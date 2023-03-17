Esad’dan Türkiye’ye şartlı görüşme

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Putin ile üç saati aşkın bir süre ikili görüşme yapan Esad, Kremlin Sarayı’ndan ayrılmadan önce Rusya’nın resmi RIA haber ajansına açıklamalarda bulundu. “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aramızda liderler zirvesi gerçekleştirilmesi Türk tarafının tutumuna bağlı” ifadesini kullandı.



‘ASKER ÇEKİLMELİ’



“Türkiye net bir dille Suriye’deki askeri varlığına son vereceğini ve tüm askerlerini ülkemizden geri çekeceğini ilan etmeli. Türkiye ayrıca Suriye’deki terörist grupları desteklemeyeceği sözünü vermeli” diyen Esad, Türkiye’nin Suriye politikasının “2011 buhranı öncesine geri dönmesi gerektiğini” söyledi. Olası bir liderler zirvesinden “somut adım” beklentileri olduğunu vurgulayan Şam lideri, “Şu an için biz Türkiye’yi topraklarımızın bir bölümünü ilhak etmiş sayıyoruz” diye konuştu. Esad, Rusya’nın “Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı çerçevesinde yürüttüğü” arabuluculuk çalışmalarını da takdir ettiğini vurguladı.



TOPLANTI SON ANDA İPTAL



Esad’ın Putin ile görüşmesi sonrasında Türkiye ile ilgili yaptığı açıklama, dün yine Moskova’da toplanması planlanan dörtlü Rusya-Türkiye-İran-Suriye masasını bozdu. Üst düzey diplomatlar düzeyinde gerçekleştirilmesi planlanan toplantının belirsiz süreyle ertelendiği açıklandı.