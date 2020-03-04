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Haber Giriş: 04.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Esad ve Hafter’den şer ortaklığı

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Esad ve Hafter’den şer ortaklığı
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Libya’da meşru yönetime karşı isyan eden Halife Hafter’in desteklediği Bingazi yönetimi, Şam’da sözde Libya büyükelçiliği açtı.

TÜRKİYE’nin İdlib’e yönelik Bahar Kalkanı harekâtı sürerken, Libya’da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal İttifak Hükümeti’ne karşı isyan yürüten Halife Hafter’in desteklediği rakip Bingazi yönetimi, Şam’da büyükelçilik açtı.

Esad ve Hafter’den şer ortaklığı

İLK TANIYAN YÖNETİM

Esad rejimi, Libya’nın Şam Büyükelçiliği’ni Hafter yanlısı sözde hükümete vererek, Hafter’i tanıyan ilk yönetim oldu. Sözde Libya hükümeti temsilcileri ile Şam’da mutabakat zaptı imzalayan Esad rejiminin de Libya’nın doğusunda konsolosluk açmayı planladığı belirtiliyor. Dünkü açılışa Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdat ile Libya’daki paralel yapının sözde Dışişleri Bakanı Abdulhadi Lahveej katıldı. Törende iki tarafın Türkiye’ye karşı birlik çağrısı yaptığı belirtildi.

Başkent Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Libya’nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi olarak biliniyor. Türkiye de Feyiz es Serrac liderliğindeki UMH’yi destekliyor.

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